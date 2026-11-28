خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية على تعزيز مشاركة طلبتها في المسابقات العلمية والتقنية، وتنمية مهاراتهم في مجالات البرمجة والتفكير الإبداعي، شارك عدد من طلبة الفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE AAU) في الجامعة في فعاليات مسابقة البرمجة العالمية (IEEEXtreme)، التي استضافتها جامعة الحسين التقنية (HTU)، وبمشاركة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية.

ومثّل جامعة عمان العربية في هذه الفعاليات الطالب إبراهيم أبو عمشة نائب رئيس الفرع الطلابي للمجتمع في الجامعة، بمشاركة عدد من طلبة الجامعة، الذين خاضوا منافسات التحدي البرمجي العالمي الممتد على مدار (24) ساعة متواصلة، وتضمّن حل سلسلة من المسائل والخوارزميات البرمجية المعقدة، حيث شكّلت هذه المشاركة فرصة لتنمية مهارات الطلبة في التفكير المنطقي، والعمل الجماعي، وتحليل المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها في ظل ظروف التنافس وضغط الوقت.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة عمان العربية على دعم مشاركة طلبتها في المسابقات والفعاليات العلمية والتقنية، وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب الخبرات العملية وتطوير مهاراتهم البرمجية والتنافسية، بما يعزز قدراتهم على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ويعكس اهتمام الجامعة بتعزيز حضور طلبتها في المحافل العلمية المحلية والدولية.