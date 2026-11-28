خبرني - في إطار جهود جامعة عمان العربية الهادفة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم الجامعي، شاركت الدكتورة أميمة العرجا عضو الهيئة التدريسية في كلية الهندسة، في ورشة عمل متخصصة بعنوان: "الذكاء الاصطناعي والتعليم العالي – التجاوز إلى ما بعد النماذج التقليدية للتدريس والتعليم" (AI and Higher Education – Moving Beyond Traditional Models of Teaching and Education).

وجاءت المشاركة ضمن فعاليات "المؤتمر الأردني الألماني الأول لجامعات المستقبل" (1st German Jordanian Future University Conference)، الذي عُقد خلال الأسبوع الألماني 2026 في الجامعة الألمانية الأردنية، بالتعاون مع جامعة ماغديبورغ - ستندال (Hochschule Magdeburg-Stendal)، وبدعم من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، والوزارة الاتحادية للتعليم والبحث والتكنولوجيا والفضائي الألماني.

وتناولت الورشة دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات نوعية في منظومة التعليم العالي، واستعرضت آفاق توظيف تطبيقاته في تطوير أساليب التدريس والتعلم، والانتقال من النماذج التعليمية التقليدية إلى ممارسات أكاديمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز مخرجاتها بما ينسجم مع متطلبات المستقبل، كما سلطت الضوء على أهمية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم التعلم التفاعلي، وتوفير تجارب تعليمية أكثر مرونة وتنوعًا، وتطوير أساليب إعداد المحتوى التعليمي وتقييم أداء الطلبة، إلى جانب مناقشة دور عضو هيئة التدريس في توجيه استخدام هذه التقنيات بصورة فاعلة ومسؤولة، بما يحافظ على جودة التعليم ويعزز مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلبة.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدً على حرص كلية الهندسة في جامعة عمان العربية على تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية للمشاركة في المؤتمرات والورش العلمية المتخصصة، وتبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، مما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية والأكاديمية، ونقل التجارب والممارسات الحديثة إلى البيئة الجامعية، وتعزيز مكانة الجامعة في مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم العالي، وفي ختام الورشة تم منح الدكتورة العرجا شهادة مشاركة تقديرًا لمشاركتها في فعاليات الورشة.

