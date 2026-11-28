خبرني - في انجاز يعكس حرص جامعة عمان العربية على دعم الإبداع والابتكار الطلابي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي في إيجاد حلول للتحديات الواقعية، حقق طلبة من كلية تكنولوجيا المعلومات إنجازاً متميزاً بحصولهم على المركز الثالث على المستوى المحلي في تحدي ناسا لتطبيقات الفضاء 2026 (NASA Space Apps Challenge)، ضمن فريق (Change The Future)، وذلك ضمن المنافسات التي استضافتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

وضم فريق طلبة جامعة عمان العربية كلاً من: الطالب زيد الشوبكي، والطالب قصي القاضي، والطالب محمد الخرابشة، إلى جانب زميلتيهما آلنا سمردلي، وسديل القرعان من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث عملوا على تطوير مشروع "تباشير" (Agri-Signs) خلال 48 ساعة، ضمن مسار "تكييف المزارع باستخدام بيانات ناسا" (Adapting Farms with NASA Data)، وذلك بإشراف الدكتور حسام المحاسنة مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية.

ويتمثل المشروع في تطوير أداة رقمية باللغة العربية، تهدف إلى مساعدة مزارعي القمح البعلي على مقارنة خيارات الدورة الزراعية واختيار الأنسب منها وفقاً للظروف الخاصة بمزارعهم، من خلال تحليل البيانات المناخية والزراعية المتاحة عبر مصادر وكالة NASA، ومقارنتها ببيانات الرصد الأرضي، مما يسهم في توفير معلومات داعمة لاتخاذ قرارات زراعية أكثر ملائمة، ويعكس هذا الإنجاز قدرة الطلبة على توظيف معارفهم ومهاراتهم في تحليل البيانات وتطوير البرمجيات لإيجاد حلول تقنية لتحديات محلية، إلى جانب نجاحهم في العمل ضمن فريق مشترك يجمع طلبة من جامعتين أردنيتين، مما يعزز ثقافة التعاون وتبادل الخبرات والابتكار.

من جانبه أشاد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية بهذا الإنجاز وأعرب باعتزازه عن مشاركة الطلبة المتميزة وقدرتهم على المنافسة وتحقيق نتائج متقدمة في التحديات العلمية والتقنية، مؤكداً على أن هذا النجاح يعكس المستوى الأكاديمي والمهارات التطبيقية التي يمتلكها طلبة الكلية، مشيراً إلى اهتمام الكلية بتشجيع توظيف التقنيات الحديثة وبيانات الفضاء في خدمة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، بما ينسجم مع توجهات الجامعة نحو إعداد كفاءات قادرة على الابتكار وتقديم حلول تقنية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية.

