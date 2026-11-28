خبرني - اختتم مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية فعاليات أسبوع الريادة العالمي 2026، من خلال برنامج متكامل من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات وورش العمل، التي هدفت إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز الوعي بدور المشاريع الريادية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحفيز الشباب على استثمار أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة.

وتضمنت الفعاليات زيارة عدد من المؤسسات التعليمية والوطنية، منها مدرسة عنبة الثانوية، وتم أيضاً تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع بلدية بيرين في محافظة الزرقاء، إلى جانب تنظيم محاضرات بالتعاون مع معهد التدريب المهني – فرع الكرك، وجمعية تحفيز للريادة والتطوير، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجاءت هذه الأنشطة في إطار توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز التكامل في الجهود الهادفة إلى تمكين الشباب وتوفير بيئة داعمة للأفكار والمبادرات الريادية.

وتناولت الفعاليات مجموعة من المحاور التي تعكس التطورات المتسارعة في بيئة ريادة الأعمال، من أبرزها الاقتصاد الإبداعي، والشباب ومهارات المستقبل، وريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، والريادة الرقمية والتجارة الإلكترونية، والريادة الخضراء والاقتصاد الأزرق، إضافةً إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتمويل والاستثمار، كما ركزت هذه المحاور على تنمية التفكير الريادي، وتعزيز مهارات الابتكار والإبداع، والتعريف بالفرص والتحديات المرتبطة بإطلاق المشاريع وتطويرها، بما يدعم قدرة الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشاريع إنتاجية قابلة للنمو والاستدامة، كما شهد الأسبوع مشاركة فاعلة من كليات: الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والآداب والعلوم، من خلال إسهامات أعضاء الهيئة التدريسية في تقديم المحاضرات وورش العمل، ونقل خبراتهم العلمية والعملية، وإثراء النقاشات بالمعرفة المتخصصة والتجارب التطبيقية، مما عزز البعد الأكاديمي والمعرفي للفعاليات.

وأكد مركز الابداع والابتكار وريادة الأعمال في جامعة عمان العربية على أن تنظيم هذه الفعاليات والمشاركة فيها تأتي انسجاماً مع رسالته في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى أن مركز الملكة رانيا للريادة يعد شريكاً في فعاليات أسبوع الريادة العالمي، وأن مشاركته في هذا الحدث تأتي امتداداً لجهوده المتواصلة في دعم المنظومة الريادية، وتعزيز حضورها في المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي، وأعرب مركز الابداع والابتكار عن شكره وتقديره لجميع الشركاء والمؤسسات المتعاونة، ولأعضاء الهيئة التدريسية المشاركين من مختلف الكليات، مثمناً جهودهم وإسهاماتهم العلمية والمهنية التي أسهمت في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، كما أكد مواصلة العمل على إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تعزز بيئة الابتكار، وتدعم أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، وتسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة لاستثمار الفرص ومواكبة متطلبات المستقبل.



