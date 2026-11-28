خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع المحلي، ونشر الوعي بالقضايا التربوية والاجتماعية، وتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات التعليمية، شاركت الأستاذ الدكتورة سهيلة بنات عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية في الجامعة، في تقديم محاضرة توعوية بعنوان "لا للعنف"، في مدرسة بطريركية اللاتين الثانوية في الفحيص لطلبة الصف السابع، بحضور والأستاذ رائد حداد رئيس قسم الأنشطة في المدرسة، وعدد من المعلمين في المدرسة.

وتناولت المحاضرة مفهوم العنف وأشكاله وأسبابه، والآثار المترتبة عليه على مستوى الأفراد والمجتمعات، إلى جانب استعراض أساليب التعامل مع العنف وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وشهدت المحاضرة تفاعلاً ملحوظاً من الطلبة، من خلال مشاركاتهم ومداخلاتهم، والإجابة عن استفساراتهم وأسئلة المعلمين، مما أسهم في تعزيز فهمهم للموضوع وأهمية تبني السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الآخرين، وفي الختام أعرب الطلبة عن تقديرهم واستفادتهم من الموضوعات المطروحة، وتم الاتفاق على تنظيم محاضرات وورش عمل لاحقة تتناول موضوعات تسهم في تعزيز الوعي والوقاية من العنف.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توجهات جامعة عمّان العربية الهادفة إلى تعزيز التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتوظيف خبرات كوادرها الأكاديمية في نشر الوعي والمعرفة، والمساهمة في معالجة القضايا التربوية والاجتماعية.



