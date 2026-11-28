خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على مواكبة المستجدات في تطوير منظومة التعليم العالي، وتعزيز مشاركة كوادرها الأكاديمية في المبادرات والفعاليات المتخصصة، شاركت الجامعة في فعالية إطلاق حقيبة أدوات تصميم المناهج الدراسية وورشة العمل المصاحبة لها، وذلك بتنظيم من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وجامعة ستراثكلايد البريطانية في العاصمة عمّان.

ومثل جامعة عمان العربية في الفعاليات كلٌ من: الأستاذ الدكتور حسن الزعبي مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور حسين عوض نائب عميد كلية الأعمال، والدكتور بشار بدر عضو هيئة التدريس في قسم علوم وإدارة الطيران في كلية علوم الطيران، والسيدة غالية اللحام مدير دائرة الاعتماد والتصنيف في الجامعة.

وهدفت الفعالية إلى التعريف بحقيبة أدوات تصميم المناهج الدراسية وما توفره من إرشادات وتطبيقات عملية تساعد مؤسسات التعليم العالي على موائمة برامجها الأكاديمية مع الإطار الوطني للمؤهلات واحتياجات سوق العمل، من خلال تبنّي منهجية التصميم العكسي للمناهج، وتحقيق الترابط بين مخرجات التعلم وأساليب التقييم، وتعزيز التقييم من أجل التعلم وممارسات التغذية الراجعة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتناولت الحقيبة آليات الاستفادة منها في استحداث البرامج الأكاديمية وتطوير البرامج القائمة، استناداً إلى المراجعات الدورية ونتائج تقييم مخرجات التعلم، كما شكّلت ورشة العمل فرصة للتعرّف على مكونات الحقيبة وأدواتها التطبيقية، واستكشاف سبل توظيفها في تصميم الخطط والبرامج الأكاديمية وتحديثها، بما يعزز جودة العملية التعليمية ويرسّخ الممارسات الحديثة في تطوير المناهج.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع اهتمام جامعة عمان العربية بتطوير الكفاءات الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية، وتعزيز انخراطهم في المبادرات الوطنية والدولية المعنية بتطوير التعليم العالي وضمان جودته، بما ينسجم مع رؤية الجامعة وتوجهاتها نحو التميز الأكاديمي والارتقاء بمخرجات التعليم.

