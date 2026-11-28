خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي، وتوسيع مشاركة كوادرها في المحافل العلمية المتخصصة، شارك مجتمع الفضاء والأنظمة الإلكترونية (IEEE AESS AAU)، التابع للفرع الطلابي لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) في الجامعة، في فعاليات افتتاح مجتمع الفضاء والأنظمة الإلكترونية (IEEE AESS PU) في جامعة فيلادلفيا، وسط حضور أكاديمي وطلابي.

ومثّل جامعة عمان العربية في الفعالية الدكتور أحمد الحسبان رئيس قسم علوم وإدارة الطيران في كلية علوم الطيران، بصفته متحدثاً رئيسياً في حفل الافتتاح، إلى جانب نائب رئيس الفرع الطلابي إبراهيم أبو عمشة (IEEE AAU)، وعدد من أعضاء المجتمع الطلابي، وقدّم الدكتور الحسبان محاضرة علمية متخصصة تناولت التكامل بين أنظمة الملاحة العالمية متعددة الأقمار الصناعية (GPS, Galileo, BeiDou)، ودورها في تحسين دقة الملاحة الجوية وموثوقيتها، إضافةً إلى تكامل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية مع أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (GNSS/INS)، لتعزيز القدرة على مواجهة التشويش والتزييف وفقدان الإشارة، كما استعرض الحسبان تقنية تحديد المواقع الحركية في الزمن الحقيقي (RTK) وتطبيقاتها في الطائرات دون طيار، وطرح مجموعة من الأفكار البحثية أمام الطلبة في مجالات الملاحة الجوية وتوجيه الطائرات المسيّرة، ضمن جلسة تفاعلية شهدت اهتماماً ومشاركة من الحضور.

وشهدت الفعالية تبادلاً للخبرات والأفكار بين طلبة وأكاديميي الجامعتين، وبحث آفاق التعاون المستقبلي في مجالات هندسة الطيران والفضاء والأنظمة الإلكترونية، مما يسهم في تعزيز المعرفة العلمية وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لحرص جامعة عمان العربية على إتاحة الفرص أمام كوادرها الأكاديمية للمشاركة في الفعاليات العلمية المتخصصة، وتبادل الخبرات البحثية والمعرفية، وتعزيز حضورها في الأوساط الأكاديمية، بما يدعم مكانتها العلمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.

