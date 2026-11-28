خبرني - تحت رعاية دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وبحضور نخبة من الشخصيات الرائدة والوجهاء ورجال الأعمال من مختلف محافظات المملكة، افتتحت مطاعم قصر الأمويين فرعها الثاني في محافظة إربد، على شارع وصفي التل، في حفل مميز جمع بين أصالة المكان وروح الضيافة الأردنية.

وشهد حفل الافتتاح حضوراً لافتاً من الضيوف الذين توافدوا من محافظات المملكة للمشاركة في هذه المناسبة. وتجوّل راعي الحفل والحضور في أرجاء المطعم، واطّلعوا على تصميمه الداخلي الذي يستلهم الطابع الأموي العريق برؤية عصرية أنيقة، وعلى ما يقدّمه من خدمات وأطباق.

وأكدت إدارة مطاعم قصر الأمويين أن افتتاح الفرع الثاني في إربد يأتي استجابةً لثقة الضيوف وإقبالهم، وتأكيداً لحرص المطاعم على الاقتراب من أهالي الشمال وتقديم تجربة ضيافة متكاملة تليق بمكانة عروس الشمال وأهلها الكرام. وقدّمت الإدارة شكرها لدولة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على رعايته الكريمة، ولجميع الضيوف على حضورهم ومشاركتهم.

ويتميّز الفرع الجديد بموقعه الحيوي على شارع وصفي التل، أحد أبرز شوارع مدينة إربد، وبأجوائه التي تجمع عراقة الماضي بأناقة الحاضر، ليكون وجهةً للعائلات والمناسبات واللقاءات.

واختُتم الحفل بمأدبة احتفالية تذوّق خلالها الحضور أطباق المطعم، وسط أجواء من الفرح والتهاني بهذا الافتتاح

📍 العنوان: إربد – شارع وصفي التل

📞 للحجز والاستفسار: 0793444499

https://www.facebook.com/share/18nf8gM4BP/



#مطاعم_قصر_الأمويين #قصر_الأمويين #مطاعم_إربد #افتتاح #فرعنا_الثاني #عبد_الرؤوف_الروابدة #إربد