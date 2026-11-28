خبرني - أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، عن وقوع انفجار استهدف مدرسة متوسطة في إقليم كونر شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الطلاب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية إن الانفجار أسفر عن مقتل سبعة طلاب وإصابة 100 آخرين.

ووفقاً للمتحدث فإن التحقيقات تشير إلى أن الانفجار وقع في مستودع لتخزين المتفجرات تابع لشركات تعدين قرب المدرسة.

ومن جهته، قال مدير مستشفى مقاطعة كونر مولانا داد لشبكة الجزيرة الإنجليزية إن الأرقام أولية لحصيلة الضحايا وقد تتغير مع توفر المزيد من المعلومات.

وصرح مدير الإعلام والثقافة في كونر مولوي سامي الحق لوسائل إعلام، بأن الانفجار وقع في منزل مجاور لمدرسة إعدادية في منطقة أندار سير بمحافظة كونر حوالي الساعة 10 صباحاً.

وأكد أن المنزل مملوك لأشخاص يعملون في مجال التعدين، مضيفاً أنهم كانوا يخزنون متفجرات بداخله.

ولم يقدم سامي الحق مزيداً من التفاصيل حول الحادث، بما في ذلك عدد الضحايا أو حجم الأضرار.

وفي أغسطس/آب الماضي، أُصيب أكثر من 40 طفلاً تتراوح أعمارهم بين تسعة و14 عاما في هجوم بقنبلة يدوية استهدف مجمعاً مدرسياً في العاصمة الأفغانية كابل.