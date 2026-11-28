خبرني - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور سليمان الخرابشة، اليوم السبت، موازنات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركة البريد الأردني، وصندوق توفير البريد، ضمن مناقشاتها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027.

وحضر الاجتماع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، والأمينة العامة للوزارة للشؤون الإدارية والمالية سميرة الزعبي، ورئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب، والمديرة العامة لشركة البريد الأردني هنادي الطيب، والمدير العام لصندوق توفير البريد ضمام خريسات، ومدير إدارة الدعم المؤسسي في المركز الوطني للأمن السيبراني معتصم مريان، إلى جانب مدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب، وعدد من المسؤولين.

وأكد الخرابشة أهمية الاطلاع على إنجازات المؤسسات وخططها وبرامجها المستقبلية، والاستماع إلى إيضاحاتها بشأن المخصصات المالية وأولويات الإنفاق للعام المقبل، مشدداً على ضرورة استكمال مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وشبكة الألياف الضوئية الوطنية، وتعزيز المهارات الرقمية وتمكين قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وأشار إلى أن مخصصات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تبلغ نحو 47.8 مليون دينار، بزيادة تقارب 9 ملايين دينار، مستفسراً عن مدى انعكاس هذه المخصصات على تنفيذ الخطط والمشاريع.

كما استفسر عن إيرادات شركة البريد الأردني ونفقاتها ومديونيتها وخططها لزيادة الإيرادات، ومصادر دخل صندوق توفير البريد وعوائد المودعين، وكفاية مخصصات المركز الوطني للأمن السيبراني لتطوير قدراته واستقطاب الكفاءات، إلى جانب إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وآليات الرقابة على الشركات وحماية حقوق المشتركين.

بدورهم، تناول النواب قضايا السيادة الرقمية وحماية البيانات الحكومية، واستمرارية مشاريع التحول الإلكتروني، وتعزيز المناعة الرقمية لدى الطلبة، وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ودعم شركات الألعاب الإلكترونية، ورصد التهديدات والاختراقات السيبرانية، مؤكدين أهمية قياس العائد الاقتصادي من مشاريع التحول الرقمي والتوسع في المراكز الحكومية بالمحافظات، وتوفير فرص عمل للشباب.

من جهته، استعرض السميرات إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي، مبيناً ارتفاع عدد مراكز الخدمات الحكومية إلى 16 مركزاً في مختلف محافظات المملكة، تقدم 265 خدمة من خلال 35 جهة حكومية، أنجزت نحو 8 ملايين معاملة.

وقال إن عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق “سند” بلغ 3.5 مليون هوية، فيما وصلت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 91 بالمئة، مع استهداف الوصول إلى 100 بالمئة بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى تنفيذ 550 ألف معاملة دفع إلكتروني عبر التطبيق بقيمة 19 مليون دينار.

وأضاف أن الوزارة دربت نحو 20 ألف طالب وطالبة على المهارات الرقمية، وأسهمت برامجها في توفير نحو 5800 فرصة عمل، واحتضان أكثر من 100 شركة ناشئة، إلى جانب تدريب 9 آلاف موظف حكومي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى إطلاق منصة “أجيال” التعليمية وتطبيق “سند للأعمال”، والتوسع في خدمات الصحة الرقمية لتشمل 10 مستشفيات طرفية، لافتاً إلى أن برنامج إدارة أسرّة المستشفيات الحكومية أسهم في توفير نحو 7 ملايين دينار من كلف التحويلات إلى مستشفيات القطاع الخاص.

من جهتها، أوضحت الخطيب أن إيرادات قطاع الاتصالات بلغت نحو 151.2 مليون دينار، فيما وصلت استثماراته خلال عام 2025 إلى نحو 191 مليون دينار، وبلغ عدد العاملين فيه 4363 عاملاً بصورة مباشرة وأكثر من 10 آلاف بصورة غير مباشرة.

وأضافت أن إيرادات قطاع الخدمات البريدية ارتفعت من 55 مليون دينار عام 2020 إلى 160 مليون دينار عام 2025، مؤكدة أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني والتشغيل والتجارة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن أولويات الهيئة تشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الرقابة على جودة خدمات الاتصالات والتغطية، ومعالجة الفجوة الرقمية، ومواكبة التقنيات الحديثة وتطوير الخدمات البريدية.

بدورها، أكدت الطيب أن شركة البريد الأردني سددت نحو 15 مليون دينار من مديونيتها، وحققت إيرادات تشغيلية بلغت 10 ملايين دينار خلال عام 2025، دون احتساب الدعم الحكومي المخصص مقابل تقديم خدمة البريد الشمولي.

وأوضحت أن الشركة تنفذ خطة استراتيجية لتطوير الخدمات البريدية والمالية وتعزيز التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والشمول المالي، مشيرة إلى إطلاق محفظة “بريد باي”، وإنشاء الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية التي دربت نحو 3 آلاف شاب وشابة، إلى جانب خطط لإنشاء مركز لوجستي إقليمي ومركز جمركي للتجارة الإلكترونية وتطوير خدمات التخزين والمرتجعات.

من جانبه، قال خريسات إن الصندوق نفذ أكثر من 5 آلاف معاملة تمويل خلال العام الحالي، ووزع عوائد على حسابات التوفير بنسبة 1.75 بالمئة، فيما تراوحت عوائد الودائع الاستثمارية بين 4.5 و5 بالمئة.

وأوضح أن الإيرادات المتحققة من عمليات التمويل تبلغ نحو 2.5 مليون دينار، فيما تصل الأرصدة النقدية المتاحة للصندوق لدى البنوك إلى 5 ملايين دينار، مشيراً إلى أتمتة إجراءات التمويل وتطوير الخدمات الإلكترونية بهدف خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة العمل.

من جهته، قال مريان إن المركز الوطني للأمن السيبراني يعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي وتعزيز الاستجابة للحوادث السيبرانية، من خلال إنشاء مراكز استجابة قطاعية في تسعة قطاعات حيوية، وتطوير قدرات المراقبة والرصد على مدار الساعة.

وأوضح أن موازنة المركز لعام 2027 تبلغ نحو 17.7 مليون دينار، بزيادة تقارب 5.5 مليون دينار، فيما بلغت المخصصات الرأسمالية نحو 6.587 مليون دينار، لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز الدفاع السيبراني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد التهديدات والهجمات الإلكترونية.

وأضاف أن المركز يعتزم تعيين 141 موظفاً جديداً واستقطاب الكفاءات المتخصصة، مبيناً أن ارتفاع النفقات الجارية يرتبط بانتقال المركز إلى مقره الدائم في مبنى الاستقلال، بكلفة إيجارية سنوية تبلغ 500 ألف دينار.