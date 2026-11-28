خبرني - أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحضر للإعلان عن استعداده لتولي رئاسة الوزراء في الفترة الثانية، بموجب اتفاق للتناوب على المنصب مع رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، في إطار اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء للقناة الـ13 العبرية إن هناك تباينا في الآراء داخل الدائرة المقربة من نتنياهو بشأن هذه الخطوة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن العرض نُقل بالفعل عبر قنوات غير رسمية، بما يتيح لحزب الليكود إمكانية التنصل منه، في ظل استمرار الانقسامات داخل الحزب بشأن شروط أي اتفاق من هذا النوع.

وفي غضون ذلك، لا يزال آيزنكوت متشككا للغاية في عروض نتنياهو، ويواصل استعداداته لأداء حكومة جديدة اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، قبل انتهاء مهلة التكليف الأولية الممنوحة له في 6 كانون الاول، بحسب القناة الـ13.

ويمكن لآيزنكوت أيضا أن يطلب من رئيس الاحتلال تمديد مهلة تكليفه لمدة 14 يوما إضافية.

وحذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الجمعة، من أن نتنياهو قد يعرض على آيزنكوت التناوب على رئاسة الوزراء، في مناورة تهدف إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة من دون الليكود.

وكتب ليبرمان على منصة "إكس": "حكومة التغيير بدأت تتبلور. لا أستبعد أن يعرض نتنياهو على غادي آيزنكوت اتفاق تناوب يتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الوزراء في الفترة الثانية، لكن على الجميع أن يدركوا أن هذه مجرد مناورة".

واعتبر ليبرمان أن نتنياهو يسعى إلى إجراء انتخابات جديدة، وأنه سيماطل في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة حتى اللحظة الأخيرة، ثم يبحث عن ذريعة لوقفها، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف أنه حتى في حال تشكيل حكومة وحدة بمشاركة الليكود، فإن نتنياهو سيحاول افتعال أزمة في غضون أشهر وإعادة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.