خبرني - حقق المحافظون في أستراليا فوزا ساحقا السبت، في انتخابات ولاية فيكتوريا، بحسب توقعات هيئة البث العامة "ايه بي سي"، مطيحين بحكم حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لهذه الولاية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وستتولى زعيمة الحزب الليبرالي في الولاية جيس ويلسون رئاسة حكومة فيكتوريا التي تضم ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا.

وتعهّدت ويلسون البالغة 36 عاما والتي تنتخب للمرة الأولى عضوا في برلمان فيكتوريا، باستعادة الانضباط المالي في الولاية المثقلة بالديون.

وستصبح ويلسون أول امرأة من الحزب الليبرالي تتولى رئاسة حكومة الولاية، وهو منصب وصفته صحيفة "أستراليان فايننشال ريفيو" الاقتصادية بأنه "أصعب وظيفة في أستراليا".

وحكم حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط ولاية فيكتوريا المعروفة باسم "ولاية الحدائق" لمدة 12 عاما.

وتعهّدت ويلسون تنفيذ خطة بقيمة 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار أميركي) تهدف إلى خفض ديون فيكتوريا، وهي الأعلى في البلاد.

وتزيد هزيمة حزب العمال في فيكتوريا التي تُعدّ مؤشرا إلى التوجهات الانتخابية في البلاد، الضغوط على ألبانيزي الذي بلغ منتصف ولايته الثانية.

وتراجعت معدلات التأييد لألبانيزي إلى مستويات قياسية في ظل استياء واسع من ارتفاع تكاليف المعيشة.

واضطر المصرف المركزي الأسترالي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ 18 عاما، عازيا ذلك إلى استمرار الحرب في الشرق الأوسط وتواصل الضغوط الناتجة من التضخم.