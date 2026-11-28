خبرني - منذ تسعينيات القرن الماضي، يحاول العلماء تفسير علاقة محتملة بين تربية القطط خلال مرحلة الطفولة وزيادة خطر الإصابة بالفصام، وسط نتائج بحثية متباينة لم تحسم الجدل بشأن وجود علاقة سببية بينهما.

وتعود جذور هذه الفرضية إلى ملاحظات الطبيب النفسي إي. فولر توري وعالم الفيروسات روبرت يولكن، اللذين ركزا اهتمامهما على طفيلي "التوكسوبلازما جوندي"، المعروف بتسببه في داء المقوسات.

ويمكن أن ينتقل الطفيلي إلى الإنسان عبر فضلات القطط الملوثة أو اللحوم غير المطهوة جيدًا أو المياه والتربة الملوثتين، وقد يصل في بعض الحالات إلى خلايا الدماغ.

أدلة متضاربة

وفي عام 2023، خلص تحليل شمل 17 دراسة إلى أن احتمالات الإصابة بالفصام لدى الأشخاص الذين تعرّضوا للقطط كانت تقارب ضعف احتمالات الإصابة لدى غيرهم.

كما كشفت دراسة شملت نحو 82 ألف متبرع بالدم في الدنمارك عن ارتباط بين وجود أجسام مضادة للطفيلي وتشخيص الإصابة بالفصام.

لكن هذه النتائج واجهت انتقادات علمية تتعلق بمنهجية البحث واستبعاد بعض الدراسات التي لم تجد ارتباطًا مماثلًا.

وفي المقابل، لم ترصد دراسة أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن، وشملت 3542 مشاركًا، ارتباطًا بين تربية القطط خلال الطفولة ومستويات الطفيلي، أو بين التعرّض له والتجارب الذهانية اللاحقة.

هل ينبغي القلق؟

وتطرح مراجعة منشورة في مجلة "Frontiers in Psychiatry" تفسيرًا بديلًا، مفاده أن الأشخاص الذين يعانون أعراضًا نفسية مبكرة أو عزلة اجتماعية قد يكونون أكثر ميلًا لاقتناء الحيوانات الأليفة بحثًا عن الراحة، وليس العكس.

ويرى الباحثون أن عوامل أخرى، بينها سلالة الطفيلي وتوقيت العدوى والاستعداد الفردي للإصابة، قد تؤثر في النتائج.

وحتى الآن، لا توجد أدلة علمية حاسمة تثبت أن اقتناء القطط يسبب الفصام، كما أن مجرد مداعبتها لا يمثل طريقًا معتادًا لانتقال الطفيلي.

ويظل الالتزام بالنظافة عند التعامل مع فضلات القطط وطهي اللحوم جيدًا، من الإجراءات الوقائية المهمة، دون وجود مبرر للتخلي عن الحيوانات الأليفة خوفًا من الإصابة بالفصام.