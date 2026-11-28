خبرني - يستعد تطبيق واتساب لإضافة ميزة تتيح لمستخدمي نظام أندرويد شراء شرائح الاتصال الإلكترونية (eSIM) المخصصة للسفر وتثبيتها مباشرة من داخل التطبيق، بما يساعدهم على الحصول على اتصال بالإنترنت عند الوصول إلى وجهاتهم الدولية، دون الحاجة إلى زيارة متاجر شركات الاتصالات أو استخدام مواقع خارجية لشراء باقات البيانات.

وأعلن "واتساب" عن الميزة في 26 نوفمبر، موضحًا أنها ستتيح للمستخدمين اكتشاف باقات eSIM المتاحة لوجهاتهم وشرائها وتثبيتها من داخل التطبيق، مع الاحتفاظ برقم الهاتف المعتاد واستخدام واتساب بالطريقة نفسها أثناء السفر.

وتعمل الشركة على توفير الخدمة بالتعاون مع عدد من مزودي شرائح eSIM وشركات الاتصالات، من بينهم Jio وSmart Axiata وSmart Communications وVerizon و1Global، على أن يبدأ طرحها في مجموعة من الدول خلال الفترة المقبلة، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

وستظهر الميزة ضمن إعدادات الحساب، حيث يمكن للمستخدم الوصول إلى قسم "Travel eSIM" واختيار الدولة التي يعتزم السفر إليها، أو البحث عنها مباشرة، مع إمكانية تصفح الوجهات ضمن فئات تشمل الدول والباقات الإقليمية والعالمية.

وبعد اختيار الوجهة، يعرض التطبيق باقات البيانات المتاحة، التي تتضمن خيارات ببيانات محددة وأخرى غير محدودة، مع اختلاف مدد الباقات وحجم البيانات وفقًا للخطة المتاحة.

ويمكن للمستخدم اختيار الباقة المناسبة ثم الضغط على خيار الشراء للاطلاع على ملخص يتضمن الوجهة وتفاصيل الباقة والسعر الإجمالي.

طريقة شراء وتثبيت eSIM

بعد اختيار الباقة وإتمام عملية الشراء، يعرض واتساب ملخصًا يتضمن تفاصيل خطة البيانات والسعر، ثم يتيح للمستخدم بدء تثبيت الشريحة الإلكترونية بالضغط على خيار "Install eSIM".

ويوصي التطبيق باستخدام شبكة واي فاي لإتمام عملية التثبيت، مع إبقاء واتساب مفتوحًا حتى انتهاء العملية، التي تستغرق بضع ثوانٍ. وبعد نجاح التثبيت، تظهر علامة تأكيد خضراء، ويمكن للمستخدم الاطلاع على الشريحة الإلكترونية ضمن إعدادات الهاتف دون الحاجة إلى تفعيلها فورًا.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الباقة عند وصول المستخدم إلى وجهته واتصال هاتفه بشبكة محلية هناك، إذ يمكنه تثبيت الشريحة قبل السفر وتفعيلها عند الوصول، مع استمرار استخدام حساب واتساب ورقم الهاتف المعتاد.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه الميزة يتطلب هاتفًا يدعم تقنية eSIM، كما أن توافرها سيعتمد على الدول وشركات الاتصالات التي تغطيها الخدمة.

لم تصبح هذه الميزة متاحة للمستخدمين حتى الآن، ولم يذكر واتساب قائمة الدول المتوقع طرحها فيها أو موعد الإطلاق الدقيق.