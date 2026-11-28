خبرني - أعلنت ليبيا عزمها مطالبة أوكرانيا بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الضربة التي استهدفت ميناء بنغازي، وطالبت كييف بتقديم توضيحات رسمية بشأن الهجوم وتداعياته على الميناء والبنية.

وقال وزير خارجية الحكومة الليبية المقيمة في بنغازي عبد الهادي الحويج، لوكالة "نوفوستي"، إن ليبيا ستطالب أوكرانيا بتعويضات عن الضربة التي استهدفت ميناء بنغازي.

كما طالبت وزارة الخارجية الليبية أوكرانيا بتقديم توضيحات رسمية على خلفية تقارير تحدثت عن تورط كييف في الهجمات على الميناء.

وقال الحويج إن حكومته "أكدت أن لديها كامل الحق القانوني في المطالبة بالتعويض وجبر الأضرار الناجمة عن هذه الهجمات"، مشددا على أن أي مطالبة بالتعويض يجب، وفقا للقانون الدولي وقواعد المسؤولية القانونية، أن تشمل الأضرار البشرية والمادية على حد سواء.

وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بحقوق أسر الضحايا والمتضررين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت والبنية التحتية للميناء والمؤسسات الاقتصادية.

وكان عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني قد حمل، يوم الاثنين، كييف مسؤولية الضربات التي استهدفت ميناء بنغازي، ووصفها بأنها غير مقبولة.

وفي 22 نوفمبر، هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ميناء بنغازي الليبي، فيما وصف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني الهجوم، الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، بأنه يعادل إعلان الحرب على الدولة الليبية.

وبشكل عام أثار الهجوم موجة استنكار واسعة، حيث وصفته السلطات الليبية بـ"العمل العدواني" الذي يرقى لإعلان حرب وتقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة.