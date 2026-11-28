خبرني - حسمت الفنانة اللبنانية ريم السواس الجدل المثار حول أنباء توقيفها وزوجها في لبنان، بعد العثور على سلاح رشاش داخل سيارتهما.

ونشرت ريم السواس بياناً عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ردت خلاله على الأخبار المتداولة بشأن إلقاء القبض عليها في نقطة تفتيش أمنية بمنطقة المدفون شمال لبنان، على الطريق الساحلي الرئيسي، عقب العثور على سلاح رشاش داخل السيارة.

وأكد مكتبها الإعلامي في البيان عدم صحة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، نافياً الشائعات التي تحدثت عن توقيف الفنانة على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا غير قانونية.

وشدد البيان على التزام ريم السواس وأعضاء فرقتها وجميع العاملين معها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مختلف الدول التي يزورونها أو يقيمون فيها، رافضاً ما وصفه بالأخبار المغلوطة التي تستهدف الفنانة.

ريم السواس تعتذر لجمهورها في الإمارات

وفي سياق آخر، قدمت الفنانة اللبنانية اعتذاراً لجمهورها في دولة الإمارات، بعد تعذر إحياء حفلها الذي كان مقرراً مساء الجمعة، موضحة أن الأمر يرجع إلى ظروف إدارية خارجة عن إرادتها.

وكشفت أن مكتب تأشيرات شنجن تأخر في تسليم جواز سفرها حتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الحفل، وهو ما حال دون سفرها في الوقت المناسب والوصول إلى الإمارات لإحياء الحفل وفق الموعد المحدد.

واختتمت ريم بيانها بتقديم اعتذار لجمهورها، معربة عن أسفها لعدم تمكنها من الوفاء بالموعد المعلن، بسبب الظروف التي حالت دون سفرها.