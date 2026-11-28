خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، وصول 18 شهيدا و38 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن من بين الشهداء 15 شهيدا جدد و3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض.

وبحسب التقرير، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025 إلى 1,720 شهيدا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 6,201، إضافة إلى 854 حالة انتشال.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية للعدوان على قطاع غزة إلى 74,790 شهيدا و176,336 مصابا، وفق بيانات الوزارة الصادرة في 28 تشرين الثاني 2026.