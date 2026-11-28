خبرني - ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور سليمان الخرابشة، اليوم السبت، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الشباب لعام 2027، بحضور وزير الشباب رائد العدوان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة أيمن أبو الرب.



وأكد الخرابشة الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الشباب في تعزيز الأنشطة الشبابية والريادة والتمكين، مستفيدة من البنية التحتية التي تمتلكها لتنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، بما يسهم في التأثير إيجابا في وعي الشباب وتوجهاتهم المستقبلية، وتعزيز قدرتهم على مواكبة القضايا الوطنية.



وقال إن التطور الذي يشهده القطاع الشبابي بات ملموسا من خلال تفعيل دور المراكز الشبابية، وتطوير الهوية المؤسسية للقطاع، ودعم المبادرات والبرامج التدريبية الهادفة إلى رفع قدرات الشباب وتأهيلهم، إلى جانب إشراكهم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التوسع في البرامج الشبابية وضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة، بما يوفر فرصا حقيقية لتنمية قدرات الشباب وصقل مهاراتهم، مع التركيز على المبادرات التي تعزز الوعي والفكر لديهم.



وشددوا على ضرورة تعزيز الدعم المقدم للأندية الرياضية وتمكينها من مواصلة دورها الرياضي والمجتمعي، إلى جانب تعزيز الكوادر المتخصصة في الوزارة، مؤكدين أهمية عدم المساس بالحقوق القانونية والمالية للعاملين جراء أي قرارات تتعلق بإعادة الهيكلة.



من جهته، استعرض العدوان موازنة وزارة الشباب، المقدرة بنحو 39 مليون دينار، موزعة بواقع 18.6 مليون دينار للنفقات الجارية، و20.44 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وبين أن زيادة النفقات الرأسمالية تستهدف تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع الواردة ضمن خطط الوزارة للعام المقبل، وفي مقدمتها مواصلة الخطة الوطنية لإعادة تطوير المراكز الشبابية، التي جرى إعادة هيكلتها وتقليص عددها لتصبح 125 مركزا، بما لا يؤثر على دورها وأدائها في المجتمع.



وأوضح أن تطوير المراكز الشبابية يأتي في إطار إعادة النظر بمنظومة القطاع الشبابي، التي ستركز على البرامج ومؤشرات الأداء، من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والبيئة البصرية، وتأهيل العاملين، وتنفيذ برامج تدريبية للشباب بالشراكة مع مؤسسات وطنية وأهلية، تشمل المهارات الرقمية والمستقبلية واللغة الإنجليزية، وفقا للاحتياجات المجتمعية.



وأشار إلى ارتباط هذه البرامج بالاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026-2030، التي تتضمن محاور عدة تهدف إلى نقل العمل الشبابي من تعدد الأنشطة وتنوعها إلى قياس التغيير والأثر الحقيقي على الشباب، استنادا إلى الأدلة والأولويات ومسارات التحديث الوطني، مستعرضا أبرز البرامج والخطط التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالعمل الشبابي.



كما استعرض واقع القطاع الرياضي والتحديات المؤسسية والتنظيمية والمالية التي تواجهه، والمشاريع المدرجة في الموازنة لإعادة تأهيل وصيانة المدن والمجمعات الرياضية، وضمان استدامة المرافق الشبابية، لافتا إلى مشروع شراكة مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لإنشاء وتطوير مرافق شبابية ورياضية في 40 مدرسة.



وتطرق العدوان إلى أبرز ملفات الوزارة، وفي مقدمتها إعادة النظر في تصنيف الأندية الرياضية وهيئات المجتمع المدني في القطاع الشبابي، وبرامج الشراكة مع مختلف الجهات لتطوير واستحداث مراكز جديدة للواعدين بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لتصبح 55 مركزا، الى جانب إعادة هيكلة الوزارة لرفع مستوى الأداء وتأهيل العاملين واستقطاب كفاءات وظيفية جديدة بما يعزز تنفيذ خططها وبرامجها.



كما أكد أهمية إعادة النظر في إدارة أصول الوزارة من المرافق والملاعب والمراكز، التي أشار إلى أن قيمتها الإجمالية تبلغ نحو 4 مليارات دينار، لافتا إلى وجود توجه نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فيها وإدارتها من خلال اتفاقيات استثمارية.



وأكد أن عام 2027 سيكون عام تطوير البنية التحتية للملاعب والمجمعات الرياضية.