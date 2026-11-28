خبرني - تتسارع الجهود الدولية لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع إطلاق أوغندا تجربة سريرية للقاح تجريبي طورته شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا"، باستخدام تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA).

وتأتي الخطوة في ظل انتشار سلالة "بونديبوغيو" من الفيروس، التي تسببت في وفاة أكثر من 5700 شخص، وتسجيل ما يزيد على 11 ألف إصابة منذ مايو الماضي، وفق منظمة الصحة العالمية، وسط غياب لقاحات أو علاجات معتمدة لمواجهة هذه السلالة.

وأعلن معهد أبحاث الفيروسات الأوغندي إطلاق أول تجربة سريرية من المرحلة الأولى للقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال في أفريقيا، بالتعاون مع "موديرنا".

وتستهدف التجربة تقييم سلامة اللقاح وقدرته على تحفيز الاستجابة المناعية، بمشاركة 224 متطوعًا سليمًا، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و65 عامًا.

وكانت أوغندا قد نجحت في احتواء انتشار الفيروس داخل أراضيها، وأعلنت خلوها من إيبولا في أغسطس الماضي، بعد تسجيل 20 إصابة وحالتي وفاة.

استعدادات لتوفير ملايين الجرعات

بالتوازي مع التجارب الأوغندية، تستعد الكونغو الديمقراطية لبدء اختبار لقاحين تجريبيين، الاثنين، على مخالطي المصابين والأشخاص الأكثر عرضة للعدوى.

وفي إطار الاستعدادات لتوسيع نطاق التطعيم، أبرم التحالف العالمي للقاحات "غافي" اتفاقًا مع معهد مصل الهند لتأمين 1.5 مليون جرعة من لقاح تجريبي آخر، جرى تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ويهدف الاتفاق إلى تسريع توزيع اللقاح حال نجاح التجارب السريرية وحصوله على الموافقات اللازمة، وسط آمال باستكمال الاختبارات خلال النصف الأول من عام 2027.

كما يمتلك التحالف مخزونًا يضم 500 ألف جرعة من لقاح "إرفيبو"، المعتمد لمواجهة سلالة "زائير" من إيبولا، فيما تجري اختبارات لتحديد مدى فاعليته ضد سلالة "بونديبوغيو".

وتعكس هذه التحركات سباقًا مع الزمن لتوفير أدوات وقائية فعّالة ضد السلالة المسؤولة عن التفشي الحالي، في وقت لا تزال فيه نتائج التجارب السريرية المرتقبة حاسمة لتحديد إمكانية استخدام اللقاحات على نطاق واسع.