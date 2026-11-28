خبرني - كشفت دراسة سويسرية حديثة أن شعور المراهقين بالوحدة لا يرتبط بالضرورة بمشكلاتهم النفسية أو ميلهم إلى العزلة، بل قد يكون نتيجة تراجع فرص التواصل الاجتماعي وفقدان العلاقات التي تمنحهم الشعور بالانتماء والأمان.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة "Frontiers in Public Health"، أن تداعيات جائحة كورونا على العلاقات الاجتماعية امتدت إلى ما بعد انتهاء إجراءات الإغلاق.

واعتمد الباحثون على مقابلات جماعية مع 36 متخصصًا في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، بينهم 26 يعملون بشكل أساسي مع المراهقين والشباب، خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2024 وأبريل 2025.

الوحدة رغم وجود الأسرة

وأشارت النتائج إلى أن إغلاق المدارس والأندية والمراكز الشبابية خلال الجائحة حرم المراهقين من فرص اكتساب المهارات الاجتماعية وبناء علاقات تساعدهم على تشكيل هويتهم واستقلالهم الشخصي.

ولاحظ المشاركون أن وجود المراهقين إلى جانب أسرهم لم يكن كافيًا لتبديد شعورهم بالوحدة، فيما أخفقت وسائل التواصل الاجتماعي في تعويض غياب اللقاءات المباشرة مع الأصدقاء.

كما رصد المختصون صعوبات واجهت بعض الشباب في استعادة حياتهم الاجتماعية بعد انتهاء القيود، تمثلت في القلق وتجنب الآخرين والخوف من التفاعل المباشر.

عوامل تزيد المعاناة

وسلطت الدراسة الضوء على دور الفقر وعدم الاستقرار السكني والأمراض المزمنة في تعميق الشعور بالوحدة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يفتقرون إلى الموارد اللازمة لبناء علاقات اجتماعية بديلة.

ودعا الباحثون إلى إعادة النظر في أساليب التعامل مع الوحدة، وعدم اختزالها في مشكلة نفسية فردية، مؤكدين أهمية توفير مساحات اجتماعية آمنة وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية والمجتمعية.