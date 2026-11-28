خبرني - على ارتفاع 5798 متراً فوق سطح البحر، تشق السيارات طريقها وسط جبال الهيمالايا في مشهد يبدو أقرب إلى الخيال، حيث الهواء شديد الندرة ودرجات الحرارة المتجمدة والظروف المناخية القاسية.

على هذا الارتفاع الاستثنائي، لا يواجه السائقون وحدهم اختباراً صعباً، بل تتعرض محركات السيارات أيضاً لتحديات تؤثر في قوتها وأدائها.

يقع هذا الطريق في ممر أوملينغ لا (Umling La) بمنطقة لاداخ شمال الهند، ويصل ارتفاعه إلى 5798 متراً (19024 قدماً) فوق مستوى سطح البحر، ليصبح أحد أعلى الطرق الممهدة في العالم، بعدما نجحت الهند في إنشاء طريق ذي سطح أسفلتي في منطقة جبلية بهذا الارتفاع.

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، سجل ممر "أوملينغ لا" ارتفاعاً بلغ 5798.251 متر، ونالت منظمة الطرق الحدودية الهندية الاعتراف بالرقم القياسي في نوفمبر تشرين الثاني 2021، بعد تنفيذ المشروع الذي يربط مناطق تشيسوملي وديمتشوك النائية عبر طريق يبلغ طوله نحو 52 كيلومتراً.

ولم يكن إنشاء الطريق مجرد إنجاز هندسي، إذ تطلب العمل في بيئة شديدة الصعوبة، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الشتاء إلى نحو 40 درجة مئوية تحت الصفر، بينما تقل مستويات الأكسجين في الهواء بنحو 50% مقارنة بالمستويات الطبيعية، وفقاً لوزارة الدفاع الهندية.

كيف يؤثر الارتفاع الشاهق في محركات السيارات؟

يتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه السيارات في انخفاض كثافة الهواء مع زيادة الارتفاع عن سطح البحر، وهو ما يعني توافر كمية أقل من الأكسجين اللازم لعملية الاحتراق داخل المحرك.

وتتأثر محركات الاحتراق الداخلي، خصوصاً المحركات ذات السحب الطبيعي، بهذا الانخفاض، إذ لا تحصل على كمية الهواء المعتادة؛ ما يؤدي إلى تراجع قدرتها على إنتاج القوة وعزم الدوران، وقد يشعر السائق بأن السيارة أصبحت أبطأ وأقل استجابة عند الضغط على دواسة الوقود.

أما المحركات المزودة بشواحن توربينية، فتتعامل مع الارتفاعات الشاهقة بصورة أفضل نسبياً، لأنها تستخدم ضغط الهواء لإدخال كمية أكبر منه إلى المحرك، لكنها ليست بمنأى تماماً عن تأثير انخفاض الضغط الجوي، ولا تستطيع التخلص من جميع القيود التي تفرضها البيئة الجبلية.

ولا تقتصر التحديات على المحرك، فالبرودة الشديدة قد تؤثر في كفاءة البطارية، كما تفرض الظروف المناخية القاسية ضغوطاً إضافية على أنظمة السيارة المختلفة، بما في ذلك الإطارات والسوائل المستخدمة في التشغيل. كذلك تجعل الثلوج والرياح القوية والتغيرات المفاجئة في الطقس القيادة أكثر صعوبة وخطورة.

وتزداد المخاطر بسبب الطبيعة النائية للمنطقة، إذ يصعب الحصول على الوقود أو المساعدة الفنية وخدمات الطوارئ مقارنة بالطرق المعتادة؛ ما يجعل الاستعداد الجيد للرحلة أمراً ضرورياً.

طريق جديد ينافس على الرقم القياسي

ورغم شهرة أوملينغ لا، فإنه لم يعد أعلى طريق يمكن للسيارات عبوره وفق الأرقام المعلنة؛ ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلنت منظمة الطرق الحدودية الهندية إنشاء طريق جديد عبر ممر ميغ لا (Mig La)، بارتفاع معلن يبلغ 5913 متراً، متجاوزاً ارتفاع أوملينغ لا.

لكن هناك فرقاً مهماً بين أعلى طريق قابل للعبور وأعلى طريق ممهد؛ إذ لا تثبت البيانات الرسمية المتاحة أن الطريق الجديد ممهد بالكامل بالأسفلت؛ وهو ما يجعل "أوملينغ لا" يحتفظ بأهميته بوصفه طريقاً ممهدًا موثقاً عند هذا الارتفاع.

ويعكس هذا الإنجاز حجم التطور الذي وصلت إليه هندسة الطرق، وقدرة فرق الإنشاءات على تنفيذ مشروعات في مناطق كانت تبدو عصية على الوصول، ليس فقط لخدمة السكان المحليين وتحسين الاتصال بالمناطق النائية، ولكن أيضاً لأغراض إستراتيجية تتعلق بالبنية التحتية للمناطق الحدودية.

وبينما تبدو القيادة على ارتفاع 5798 متراً مغامرة استثنائية لعشاق السيارات والطرق الجبلية، فإنها تظل اختباراً حقيقياً لقدرات المركبات وتحمل السائقين في إحدى أقسى البيئات الطبيعية على الأرض.