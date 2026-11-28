خبرني - تصدرت الفنانة المصرية سماح السعيد ترند غوغل بعد تصريحاتها حول أسباب قلة ظهورها في السنوات الأخيرة، حيث أكدت أنها ترفض العمل لو كان الأجر "غير مناسب"، حتى لو كانت ستقف أمام فنان بحجم وقيمة عادل إمام الذي تكن له كل تقدير.

وأعادت تصريحات سماح السعيد، التي اشتهرت بالأدوار المساعدة في المسلسلات الدرامية، إلى الواجهة مرة أخرى قصص نجوم رفضوا أو تحفظوا على العمل مع "الزعيم"، رغم اعترافهم أن الوقوف أمامه يمثل فرصة ذهبية للنجاح والانتشار.

محمود ياسين

ويعد المثال الأبرز في هذا السياق ما يتعلق بواقعة الفنان الراحل محمود ياسين، الذي كان مرشحاً للوقوف أمام عادل إمام في مسلسل "العراف"، إنتاج 2013، لكنه اعترض على مساحة الدور التي جاءت محدودة ولا تناسب مكانته، بحسب مقربين منه. واضطر ياسين للاعتذار عن الدور الذي ذهب إلى حسين فهمي.

وفاء عامر

أما وفاء عامر، فرغم أنها حصلت على فرصة ذهبية في فيلم "الواد محروس بتاع الوزير"، 1999، بطولة عادل إمام، لكنها رفضت تكرار التجربة معه حين تم ترشيحها للمشاركة في مسلسله "صاحب السعادة"، إنتاج 2014.

وكانت الأسباب، بحسب تقارير صحفية، تتمثل في شعور وفاء بـ "عدم الرضا" عن تجربتها في "الواد محروس"، فقد تعرضت للتهميش والسخرية في أغلب المشاهد التي جمعت بينهما، مع تكرار مشاهدها أكثر من مرة، على نحو كاد يُفقدها الثقة بنفسها وهي في بداية مشوارها.



طلعت زكريا

وتحدث الفنان الراحل طلعت زكريا، بكل صراحة في تصريحات تلفزيونية شهيرة، عن أنه لن يكرر تجربة مشاركة عادل إمام في عمل فني بعد ما حدث في مسلسل "العراف"، مشيرا إلى أنه لم يكن راضياً عن مساحة الدور، كما لم يُسمح له بالارتجال كفنان كوميدي يخرج عن النص بضوابط.

محمد هنيدي

وسبق أن كشف محمد هنيدي عن أنه ذهب للزعيم بنفسه واعتذر له عن المشاركة في أحد أفلامه، موضحاً له بأن العمل لن يضيف إليه، بعد أن شارك هنيدي، وهو لا يزال في بداية المشوار وغير مشهور، في فيلمي عادل إمام "المنسي" و"بخيت وعديلة".