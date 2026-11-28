خبرني - تحوّلت رغبة طالب مصري يبلغ من العمر 15 عامًا في دخول عالم صناعة المحتوى على منصة "تيك توك" إلى مأساة، بعدما عُثر على جثمانه داخل إحدى الترع بمحافظة الشرقية، بعد ثلاثة أيام من اختفائه عن أسرته.

وبحسب وسائل إعلام مصرية قررت نيابة منيا القمح، حبس ثلاثة متهمين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقتل الطالب وسرقة متعلقاته الشخصية.

وبدأت الواقعة عندما غادر الطالب، ويدعى "حسين. ر"، منزل أسرته بقرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين، متوجهًا إلى منيا القمح، رغبة منه في لقاء عدد من صناع المحتوى الذين يتابعهم عبر "تيك توك"، والتعرف على تجربتهم وتصوير مقطع فيديو برفقتهم.

رحلة لم تكتمل

وكشفت التحريات الأمنية أن الطالب التقى بأشخاص آخرين خلال رحلته، يُشتبه في تورطهم بالاعتداء عليه والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته.

وعقب اختفائه في ظروف غامضة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمانه داخل ترعة بالقرب من قرية القبة التابعة لمركز منيا القمح، ليجري نقله إلى المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة وإظهار الواقعة على أنها حادثة انتحار، قبل الفرار من المكان.

ضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف ثلاثة أشخاص، يقيمون في مركز منيا القمح ويعملون في أحد مخازن الورق، للاشتباه في تورطهم بالجريمة.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الطالب لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها، والتصريح بدفنه عقب استكمال الإجراءات الطبية والقانونية.