خبرني - كشفت الأمم المتحدة عن أرقام مقلقة بشأن انتشار زواج الأطفال والزواج بالإكراه حول العالم، مشيرة إلى أن نحو 12 مليون فتاة يتزوجن سنويًا قبل بلوغ سن الثامنة عشر، رغم الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على هذه الممارسات.

وبحسب تقرير أممي صدر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه، الذي يوافق 27 نوفمبر من كل عام، فإن نحو 650 مليون امرأة وفتاة على قيد الحياة في عام 2026 تزوجن قبل بلوغ سن الرشد.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22 مليون شخص يعيشون في زيجات قسرية حول العالم، تشكل النساء والفتيات أكثر من ثلثيهم.

تداعيات تتجاوز الزواج

وحذرت الأمم المتحدة من أن الزواج المبكر والقسري يحرم ملايين الفتيات من فرص استكمال تعليمهن، ويحد من قدرتهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، فضلًا عن تداعياته السلبية على صحتهن الجسدية والنفسية.

كما تزيد هذه الممارسات من احتمالات تعرض النساء والفتيات للعنف الجنسي والاستغلال، وتحد من قدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن ومستقبلهن.

سباق مع الزمن

ومع اقتراب عام 2030، الموعد الذي حددته خطة التنمية المستدامة للقضاء على هذه الممارسات، شددت الأمم المتحدة على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية لمعالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في استمرارها.

ودعت إلى تعزيز التشريعات والسياسات الرامية إلى حماية الفتيات، وتوسيع فرص حصولهن على التعليم والخدمات الصحية، إلى جانب توفير الدعم اللازم للضحايا والناجيات.

وأكدت المنظمة الدولية أن مواجهة زواج الأطفال والزواج بالإكراه تتطلب تعاونًا بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية، بما يضمن حق النساء والفتيات في اختيار مستقبلهن واتخاذ قراراتهن بعيدًا عن الضغوط والإكراه.