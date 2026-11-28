خبرني - تبدأ منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بمواجهة قوية تجمع الزمالك المصري والنادي الإفريقي التونسي.



ويدخل الزمالك البطولة بطموح المنافسة على اللقب القاري، مستفيدًا من خوض المباراة على ملعبه وبين جماهيره.

في المقابل، يسعى النادي الإفريقي إلى تحقيق بداية إيجابية خارج أرضه، والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الفريقين مولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني، فيما تبدأ جميع الفرق مشوارها من دون نقاط.

تنقل شبكة beIN SPORTS مباراة الزمالك والإفريقي التونسي عبر قناة beIN Sports 2، ضمن تغطيتها لمنافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات.

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا عبر تطبيق TOD، وكذلك خدمة beIN Connect، لمشاهدة اللقاء عبر الإنترنت.



يتولى المعلق علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على أحداث مباراة الزمالك والإفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

تقام مباراة الزمالك والإفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 على استاد القاهرة الدولي.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة، 07:00 بتوقيت مكة المكرمة، 08:00 بتوقيت أبوظبي