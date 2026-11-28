خبرني - قال مدير مستشفى الشونة الجنوبية الدكتور عاكف السليحات، السبت، إن المستشفى استقبل 17 حالة تسمم ناجمة عن استنشاق مادة كيميائية، مشيرا إلى أن جميع الحالات خضعت للتقييم الطبي والمعاينة، وقدمت لها الرعاية الصحية المتكاملة والعلاجات اللازمة.

وأضاف السليحات، خلال حديثه لـ "المملكة"، أن جميع الحالات أُدخلت إلى أقسام المستشفى، وأن وضعها الصحي مستقر وفق التقييم الأولي، موضحا أن المادة المستنشقة تؤثر على الجهاز التنفسي.

وبين أن الحالات تتوزع بحسب الفئات العمرية بواقع 6 حالات تتراوح أعمارها بين 18 و19 عاما، و7 حالات في العشرينيات، و4 حالات فوق سن الثلاثين، فيما بلغ عدد الإناث 14 حالة مقابل 3 حالات من الذكور.

وأوضح أن المصابين أُدخلوا إلى أقسام النسائية والجراحة والباطني، حيث تتابع الكوادر الطبية أوضاعهم الصحية وتقدم لهم العلاجات والرعاية اللازمة.

وأشار السليحات إلى أن المستشفى سيواصل متابعة الحالات خلال الساعات الـ 24 المقبلة، بما يشمل متابعة نتائج الفحوصات المخبرية وتقديم العلاجات اللازمة، وفقا لتقييم الأطباء، مؤكدا أن جميع الحالات مستقرة ومطمئنة، ولا داعي للخوف وفق التقييمات الطبية الحالية.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إن 20 شخصا أُصيبوا بضيق في التنفس إثر استنشاق مبيدات حشرية أثناء وجودهم داخل أحد المصانع في منطقة الكرامة بمحافظة البلقاء.