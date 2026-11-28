خبرني - وقّعت سلطة وادي الأردن ووكالة الحوض المائي لسبو المغربية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية والمنشآت المائية، وذلك خلال زيارة وفد من السلطة إلى المغرب برئاسة أمينها العام هشام الحيصة.

وجاء توقيع المذكرة على هامش لقاءات واجتماعات فنية عقدها الوفد الأردني مع مسؤولين في وكالة الحوض المائي لسبو بمدينة فاس، لبحث مجالات التعاون المشترك وتطوير العمل المؤسسي في قطاع المياه.

واستهل الوفد زيارته بلقاء سفيرة المملكة لدى المغرب جمانة غنيمات، حيث جرى استعراض أهداف الزيارة ومجالاتها، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع المياه.

وركزت المباحثات على إدارة السدود والمنشآت المائية وتشغيلها وصيانتها، والتعامل مع ندرة المياه وتحسين توزيع الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، إضافة إلى إدارة الفيضانات وآثار التغير المناخي، واستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة المراقبة والإنذار المبكر.

ووقّع مذكرة التفاهم عن الأردن أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وعن المغرب مدير وكالة الحوض المائي لسبو خالد الغماري.

وزار الوفد الأردني محطة معالجة المياه العادمة في مدينة فاس، للاطلاع على مراحل المعالجة والتقنيات المستخدمة وآليات التشغيل والإدارة، والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.

وأكد الجانبان أهمية البناء على نتائج الزيارة ومذكرة التفاهم، وتحويلها إلى برامج وأنشطة عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التنمية المستدامة.