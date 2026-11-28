خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم القائمة الرسمية النهائية للمرشحين لانتخابات مناصب الرئيس ونائب الرئيس وعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وذلك استناداً إلى أحكام النظام الانتخابي والأنظمة الأساسية المعمول بها.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن إعلان القائمة النهائية جاء عملاً بأحكام المادة (13) من النظام الانتخابي القياسي، والمادة (38/6) من النظام الأساسي للاتحاد الأردني لكرة القدم، وبناءً على قرار لجنة استئناف الانتخابات رقم (1/2026)، الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وفي السياق ذاته، كان مجلس إدارة الاتحاد قد قرر دعوة أعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماعها العادي رقم (1/2026)، والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم السبت الموافق 5 ديسمبر/كانون الأول 2026، في فندق جراند حياة عمّان.

ونشر الاتحاد القائمة النهائية للمرشحين عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الانتخابية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.