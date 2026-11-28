خبرني -رفرف العلم الأردني في احتفالات نادي سيؤول بالتتويج بلقب الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، في مشهد لافت حمل بصمة أردنية، وسط فرحة اللاعب الأردني يزن العرب بالإنجاز.

وجاءت الاحتفالات عقب فوز سيؤول على دايجون سيتزن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت تسجيل اللاعب الأردني هدفاً جميلاً، ليختتم مشوار فريقه بأفضل صورة.

وحظي المشهد بتفاعل واسع بين مشجعي كرة القدم الأردنية على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور الاحتفالات، معبرين عن اعتزازهم بحضور العلم الأردني في مراسم التتويج باللقب الكوري.

ويضيف هذا التتويج محطة جديدة إلى مسيرة اللاعب الأردني الاحترافية، ويعكس الحضور المتنامي للاعبين الأردنيين في الملاعب الخارجية، في ظل الاهتمام الجماهيري المتزايد بإنجازاتهم مع أنديتهم.