خبرني - يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإسباني، عندما يستضيف ألافيس على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم السبت، في مباراة يسعى خلالها جوزيه مورينيو إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقع الفريق في صدارة المنافسة، لكنه قد يلجأ في الوقت ذاته إلى بعض التغييرات التكتيكية لمنح نجومه قسطًا من الراحة، دون التضحية بالقوة الهجومية للفريق.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن ملامح التشكيلة الأساسية المحتملة لريال مدريد أمام ألافيس، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي يفكر في إراحة برناردو سيلفا، مع إعادة أردا جولر إلى خط الوسط، والدفع بديوماندي في مركز الجناح الأيمن، ضمن خطة تمنح الفريق مساحة لإشراك أربعة مهاجمين خلف كيليان مبابي.

وتمثل مواجهة ألافيس المحطة الأخيرة في سلسلة المباريات الثلاث التي يخوضها ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر.

واستعاد الفريق الملكي نغمة الانتصارات بالفوز على سيلتا فيجو وآيندهوفن، ليمنح جماهيره المزيد من التفاؤل بشأن قدرته على مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما نجح رجال مورينيو في تحقيق 10 انتصارات متتالية بمسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، منذ خسارتهم أمام أتلتيكو مدريد في نهاية سبتمبر.

وساهم هذا السجل المميز في تعزيز موقع ريال مدريد على قمة المنافسة الأوروبية، مع استمرار الضغط على برشلونة في سباق الدوري الإسباني، وهو ما يجعل الفوز أمام ألافيس ضرورة للحفاظ على الزخم الإيجابي قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة.

وعقب هذه المواجهة، تنتظر الفريق الملكي سلسلة من ثلاث مباريات خارج ملعبه، تبدأ برحلة إلى سان سيباستيان لمواجهة ريال سوسيداد يوم الأربعاء، ثم الانتقال إلى بلباو لملاقاة أتلتيك يوم الأحد، قبل العودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا بمواجهة أرسنال يوم الأربعاء.

وبحسب "آس"، يدرس مورينيو إجراء تعديل هجومي يمنح برناردو سيلفا فرصة للراحة، من خلال الاعتماد على ديوماندي في الجبهة اليمنى، مع وجود جود بيلينجهام في مركز صانع الألعاب، وفينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى، خلف المهاجم الصريح كيليان مبابي.

ويسعى النجم الفرنسي إلى مواصلة تألقه وتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم، مستفيدًا من الدعم الهجومي الذي يوفره الثلاثي المحيط به.

وفي المقابل، سيعود أردا جولر إلى عمق خط الوسط بجوار أوريلين تشواميني، بعدما شغل أدوارًا هجومية في الفترة الماضية. ويمنح هذا التعديل مورينيو فرصة للموازنة بين السيطرة على وسط الملعب وتوفير أكبر قدر من الحلول الهجومية.

وكان تشواميني قد غادر مواجهة الفريق الأوروبية بين الشوطين، بعدما دفع مورينيو بجود بيلينجهام، الذي خطف الأضواء وقدم أداءً لافتًا أمام آيندهوفن.

فالفيردي يواصل في مركز الظهير الأيمن

أما على مستوى الخط الخلفي، فمن المتوقع استمرار فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن، رغم وجود دومفريس على مقاعد البدلاء وانتظاره فرصة المشاركة، في ظل استمرار غياب ترينت ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة.

وفي قلب الدفاع، يتجه مورينيو للاعتماد على الثنائي إبراهيما كوناتي ودين هويسن، بينما يشغل مارك كوكوريلا مركز الظهير الأيسر.

ولا تبدو هناك أي مفاجآت منتظرة في حراسة المرمى، إذ يظل البلجيكي تيبو كورتوا الخيار الأول دون منازع، بفضل مكانته الأساسية داخل الفريق.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام ألافيس

وبناءً على هذه المعطيات، قد يدخل ريال مدريد مواجهة ألافيس بالتشكيلة التالية: "كورتوا؛ فالفيردي، كوناتي، هويسن، كوكوريلا؛ تشواميني، أردا جولر؛ ديوماندي، بيلينجهام، فينيسيوس جونيور؛ كيليان مبابي".