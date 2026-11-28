خبرني - وجد باحثون أن الجسيمات المعدنية في تلوث الهواء لا تكتفي بتهييج الرئتين، بل قد تطلق سلسلة من التغيرات داخل الممرات الهوائية تؤدي إلى الالتهاب وتزيد من احتمال الإصابة بنوبات الربو.

وخلص الباحثون من جامعتي كينغز كوليدج لندن وكارديف إلى أن ما يتنفسه الناس من هواء ملوث قد يكون أكثر خطورة مما كان يعتقد سابقا، بعدما تمكنوا للمرة الأولى من ربط التعرض للتلوث بآلية بيولوجية واضحة تفسر تأثيره في أمراض الرئة.

المعادن في الهواء الملوث والنوبات الشديدة

اعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة eBioMedicine، على بيانات صحية وبيئية واسعة، إلى جانب تجارب مخبرية، لتتبع العلاقة بين المعادن الموجودة في الهواء الملوث وبين تدهور الحالة لدى مرضى الربو.

ووجد الفريق البحثي أن التعرض لهذه المعادن يرتبط بزيادة احتمال حدوث نوبات ربو شديدة، ما يشير إلى أن مراقبة المحتوى المعدني في التلوث الهوائي قد تساعد على توقع الأيام التي ترتفع فيها المخاطر على المرضى.

مستقبل خلوي ينبه الممرات الهوائية

توصل الباحثون أيضا إلى أن جزءا مهما من المشكلة يكمن في مستقبل خلوي يعرف باسم مستقبل استشعار الكالسيوم أو CaSR، وهو موجود في الممرات الهوائية ويلعب دورا في تنظيم استجابة الرئتين.

وأظهرت التجارب على أنسجة وخلايا الرئة البشرية أن الجسيمات الملوثة تنشط هذا المستقبل، ما يؤدي إلى التهاب الممرات الهوائية وزيادة حساسيتها، وبالتالي تصبح أكثر عرضة للانقباض والتضيق. كما بينت النتائج أن أدوية موجودة بالفعل وتعمل على حجب هذا المستقبل استطاعت، في المختبر، منع هذه التأثيرات الضارة. وهذا يجعل CaSR هدفا علاجيا واعدا يمكن أن يغير طريقة التعامل مع الربو المرتبط بالتلوث.

من علاج الأعراض إلى استهداف السبب

يرى الباحثون أن أهمية هذا الاكتشاف تكمن في أنه لا يكتفي بتخفيف الأعراض، بل يفتح الباب أمام علاج يستهدف السبب البيولوجي نفسه.

وقال كريس كوريغان، أستاذ الربو والحساسية وعلوم الجهاز التنفسي في كينغز كوليدج لندن، إن الدراسة تشير إلى أن الالتهاب الذي يظهر في بطانة الممرات الهوائية لدى بعض مرضى الربو قد يكون ناتجا، ولو جزئيا، عن تنشيط هذا المستقبل بفعل المعادن الموجودة في الجسيمات الملوثة.

وأضاف أن النتائج تشير إلى أن علاجا مستنشقا يستهدف هذه المستقبلات قد يثبط العملية الالتهابية أو يوقفها أو يمنعها، وهو ما قد يخفف الضرر الناتج عن التعرض للتلوث البيئي.

أدوية موجودة قد تتحول إلى بخاخات وقائية

تشير الدراسة إلى أن بعض الأدوية التي تستهدف هذا المستقبل يجري اختبارها حاليا لأغراض أخرى، ما يفتح الباب أمام إعادة توظيفها لعلاج المرضى الذين يتفاقم الربو لديهم بسبب تلوث الهواء.

وقالت بيثان مانسفيلد، من جامعة كارديف، إن هذه الأدوية قد تستخدم مستقبلا عبر بخاخات تصل مباشرة إلى الرئتين، على غرار البخاخات المستخدمة حاليا في علاج الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

ورأى الباحثون أن هذا النهج قد يوفر وسيلة وقائية جديدة تساعد في الحد من نوبات الربو الخطيرة المرتبطة بالتلوث.