خبرني - بدت فريا متوترة عند وصولها إلى عيادة نفسية في السويد لإجراء تقييم لحالة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

خلال العقود الأخيرة، شهدت دول زيادة كبيرة في تشخيصات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وبالنسبة لكثير من الأشخاص، يمكن أن يغير ذلك حياتهم، إذ يساعدهم على فهم أنفسهم بشكل أفضل والحصول على الدعم.

لكن فريا (اسم مستعار) لا تحضر موعداً طال انتظاره للحصول على تشخيص.

فهذه العيادة الممولة من الحكومة تقدم خدمات إعادة تقييم تشخيص التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويعتقد أطباؤها أنها العيادة الأولى في العالم المخصصة لهذا الغرض.

حين كانت في الثانية عشرة من عمرها، عانت فريا القلق في المدرسة وطلبت مساعدة أخصائيين. وتقول: "اعتقدوا أنني أعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

لكن مع تقدمها في العمر، شعرت بأنها لا تعاني من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وتقول الآن: "لا أعتقد أنني كنت أعاني منه من الأساس".

وأصبحت شكوكها بشأن التشخيص أكثر إلحاحاً خلال سنوات المراهقة، عندما اكتشفت أنه قد يشكل عائقاً أمام تحقيق حلمها بالانضمام إلى الشرطة في السويد.

وتقول لخدمة بي بي سي العالمية: "أريد أن تكون كل الخيارات متاحة أمامي".

وإذا قرر أطباء العيادة أن فريا لا تستوفي معايير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ستحدث سجلاتها الطبية، وسيصبح من السهل عليها التقدم للعمل في الشرطة.

وتفتح هذه العيادة، المعروفة باسم "موتاعنينغ نوروبسيكاتري"، أبوابها في وقت يسلط فيه الضوء على معدلات تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد.

ويقول كثيرون إنّ ذلك يعود إلى زيادة الوعي حول الأعراض، وإنّ الفئات التي جرى إهمالها سابقاً، ولا سيما النساء والفتيات، تحصل أخيراً على التشخيصات التي تحتاج إليها. بينما يرى آخرون أن الأعداد المتزايدة ناتجة عن الإفراط في التشخيص.

ويثير وجود العيادة جدلاً. فالإرشادات السريرية الصادرة عن الهيئات المنظمة في بريطانيا ومنظمة الصحة العالمية تصف التوحد بأنه حالة تستمر مدى الحياة، وتصنف اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بأنه حالة نمائية عصبية يمكن أن تستمر حتى مرحلة البلوغ.

ويتمثل الإجماع الطبي في أن كلا التشخيصين يدومان مدى الحياة، حتى وإن تذبذبت الأعراض.

ويحذر بعض المدافعين عن التنوع العصبي من أن وجود خدمة مخصصة لإعادة التقييم قد يعزز فكرة أن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد أمر غير مرغوب فيه، وقد يزيد من الوصمة المرتبطة بكلتا الحالتين.

وعلى الرغم من ذلك، تواصل مئات الأشخاص مع العيادة بشأن إعادة التقييم.

الحرمان من وظائف

مثل فريا، دفع شعور بعض البالغين الشباب بأن تشخيصهم أصبح عائقاً أمامهم، إلى إعادة النظر فيه.

ويعود ذلك إلى منع الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد في السويد عبر التاريخ من بعض الوظائف، بما في ذلك الانضمام إلى الجيش والعمل كضباط شرطة وسائقي قطارات وطيارين.

ويأتي ذلك رغم أبحاث تشير إلى أن بعض السمات المرتبطة بالتنوع العصبي قد تمثل نقاط قوة في بعض المهن.

ولا توجد مثل هذه القيود في بريطانيا على سبيل المثال، رغم اختلاف القواعد عالمياً.

ومنذ عام 2022، أصبح بإمكان المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الانضمام إلى الجيش السويدي إذا لم يكونوا من اللذي يتناولون الأدوية.

ومنذ عام 2021، أصبح بإمكان المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد التقدم للالتحاق بالشرطة، لكن يتعين عليهم تقديم شهادة طبية قد تكلف نحو 15 ألف كرونة سويدية (1440 دولاراً أمريكياً) إذا جرى الحصول عليها بطريقة خاصة.

عند إحالتها إلى العيادة، تقول فريا إنها شعرت بالارتياح عندما علمت أنها تستطيع إعادة تقييم تشخيصها مجاناً.

وشُخصت يوانا، البالغة من العمر 24 عاماً، باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في سن الرابعة عشرة بعد فترة من السلوك السيئ في المدرسة، بحسب وصفها. وقالت إنها وجدت التشخيص مفيداً في البداية وحصلت على دعم إضافي من المعلمين.

لكن مع دخولها مرحلة النضج، لم تعد تشعر بأنها بحاجة إلى دعم إضافي.

وبعد أن اكتشفت أن التشخيص يشكل عائقاً أمام أن تصبح شرطية، بدأت تتساءل عما إذا كان دقيقاً أساساً.

وتقول يوانا إن لديها بعض سمات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل قصر مدة الانتباه، "لكن ليس بالدرجة التي تبرر تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه"، بحسب اعتقادها.

وأُعيد تقييم يوانا عند بلوغها الحادية والعشرين من عمرها خلال مرحلة تجريبية مبكرة للعيادة، وتبين أنها لا تستوفي معايير تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وهي تعمل الآن في شركة والدها، ولا تخطط لأن تصبح شرطية.

ما هي إعادة تقييم اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد؟

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد حالتان نمائيتان عصبيتان تؤثران في كيفية تفكير الأشخاص وتفاعلهم مع العالم.

ويجري تشخيصهما من خلال تقييمات مفصلة قد تتضمن استبيانات ومقابلات، وليس عبر اختبار سريري واحد.

ويقول أطباء عيادة موتاغنينغ نوروبسيكاتري إن نهجهم يختلف عن التقييمات التقليدية لأنه يركز بدرجة أقل على تاريخ الشخص، وبدرجة أكبر على الأعراض التي يعاني منها في الوقت الحاضر.

ويقول سيباستيان لوندستروم، كبير الأخصائيين النفسيين في العيادة: "هذا ليس إلغاءً للتشخيص، بل إعادة تقييم لوضعك الوظيفي اليوم".

ويقول الأطباء إنهم لا يحكمون على ما إذا كان التقييم الأصلي صحيحاً أم لا، ولذلك فإنهم لا يحذفون التشخيص الأصلي من السجلات الطبية للمرضى، بل يضيفون ملاحظة تتضمن التقييم الجديد.

ويقول لوندستروم إن بعض الأشخاص الذين كانوا يحملون تشخيصاً سابقاً ثم تبين أنهم لا يستوفون المعايير في العيادة ربما شُخصوا خطأ في الأصل.

لكنه يعتقد أيضاً أنه بالنسبة إلى أقلية صغيرة، فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد ليسا حالتين تستمران مدى الحياة، وأن بعض الأفراد قد يتوقفون عن اختبار الأعراض مع التقدم في السن.

لكن تغيير تشخيص شخص لأنه لا يظهر أعراضاً حالياً يعد نهجاً محل جدل.

ويقول نافيد غناد، رئيس منظمة "أوتيسم سكان"، وهي منظمة سويدية محلية خيرية تعنى بالأشخاص المصابين بالتوحد وأسرهم: "علينا أن نتذكر أن هذه حالات تستمر مدى الحياة".

ويضيف: "إزالة التشخيص خلال مرحلة معينة من البلوغ وفي سياق سريري لا تعني بالضرورة أن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد اختفيا".

ويقول إن الأعراض قد تعود للظهور لاحقاً في الحياة. "المشكلة عند ظهورها من جديد، هي أنّ ذلك الشخص الذي لم يعد لديه تشخيص، لن يتمكن من الحصول على الدعم الصحيح وفي الوقت المناسب".

ويقول لوندستروم إنه لا يرى خطراً كبيراً في أن يخضع الناس لإعادة تقييم ثم يجدوا أنفسهم من دون الدعم الضروري.

وخلال المرحلة التجريبية، صادف أشخاصاً "أرادوا فعلاً" التخلص من تشخيصاتهم، لكن الأخصائي النفسي قال لهم: "ما زلنا نرى أنك تستوفي المعايير".

"كنت عالقة"

سعت فيلدا (22 عاماً) إلى إعادة تقييم إصابتها بالتوحد بعد تشخيص سابق عقب تعرضها لصدمة.

وتقول: "لم أتعرف على نفسي في وصف التوحد. كنت عالقة. كنت أعلم أن هذا ليس أنا، لكنني لا أستطيع فعل أي شيء حيال ذلك".

ويوضح لوندستروم أن طلبات أشخاص مثل يوانا وفيلدا هي التي أدت إلى تأسيس العيادة.

ويقول: "اكتسب الأمر زخماً من تلقاء نفسه وانتشرت الأخبار. تواصل معنا كثير من الأشخاص وشعرنا بأن هناك مبرراً لبدء هذا العمل". ولا تفتح العيادة أبوابها إلا يوماً واحداً في الشهر.

وقبل افتتاحها، أجرى لوندستروم دراسة صغيرة خضعت لمراجعة الأقران. ومن بين 72 شخصاً شاركوا فيها، لم يستوف نحو 80 في المئة معايير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد.

وكان جميع المشاركين يرغبون بالفعل في التخلص من تشخيصاتهم، ولم يكونوا ضمن مجموعة مختارة عشوائياً.

ويضيف: "من المهم التأكيد على أن هذه المجموعة من المرضى لا تمثل بالضرورة جميع المصابين بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

وخلال السنة الأولى من المرحلة التجريبية، تحدث ما بين 400 و500 شخص إلى لوندستروم، الذي يشغل أيضاً منصب أستاذ مشارك في علوم طب نفس الأطفال والمراهقين في جامعة غوتنبرغ، بشأن الحصول على إعادة تقييم.

ويحظى المشروع أيضاً بدعم شخصيات بارزة في الطب النفسي السويدي، من بينهم صوفيا إيبرهارد، وهي استشارية أولى متخصصة في طب نفس الأطفال والمراهقين.

وتقول إيبرهارد: "الطب النفسي هو من وضع تلك التشخيصات في البداية. وأعتقد أن لدينا مسؤولية في مساعدة هؤلاء البالغين الشباب في طريقهم".

وفي سبتمبر/أيلول، حصلت بي بي سي على إذن لمرافقة فريا كأول مريضة ترتاد العيادة التي افتتحت حديثاً، وتستقبل الرجال والنساء على حد سواء.

وخلال موعدها، تخضع فريا لاستبيانات وتقييمات شفوية لمعرفة ما إذا كانت تستوفي معايير اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. الإجراء ذاته يسري على كل من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد، رغم اختلاف الأسئلة.

وتقول فريا إنها تأمل أن تتمكن من "التخلص" من تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بعد الموعد.

لكن الأطباء يؤكدون أنهم لا يمنحون الحاضرين النتيجة التي يرغبون فيها ببساطة. فهم يجرون فحوصاً أخرى، مثل تقييم لغة الجسد ومهارات التواصل والتحدث إلى والدي المرضى الأصغر سناً، والاطلاع على الملفات الطبية لمعرفة ما إذا كان هناك علاج مستمر.