خبرني - في الوقت الذي يتوجه فيه الإسبان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات التشريعية، يحتل ملف الهجرة موقعاً متقدماً في النقاشات السياسية والبرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة. ورغم أن شريحة واسعة من المهاجرين لا تملك حق التصويت، فإن نتائج هذه الانتخابات قد تكون من أكثر العوامل تأثيراً في حياتهم اليومية.

ويرتبط تسييس ملف الهجرة بواقع ديموغرافي يتجاوز فيه عدد الأجانب 7.2 ملايين نسمة، أي 14.7% من السكان، وفق أحدث بيانات المعهد الوطني الإسباني للإحصاء، تتصدرهم الجالية المغربية بأكثر من مليون شخص. وفي ظل الاستقطاب السياسي الحاد، يجد العرب في إسبانيا، من المواطنين المجنّسين إلى المهاجرين الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم القانونية، أنفسهم معنيين بقضايا الهوية وضغوط المعيشة وتطلعات الاستقرار.

وتُظهر البرامج الانتخابية للأحزاب الإسبانية تبايناً في مقاربتها لملف الهجرة؛ ففي حين يدافع الحزب الاشتراكي وحلفاؤه في اليسار عن توسيع مسارات الهجرة القانونية وتسوية أوضاع المهاجرين، يتبنى الحزب الشعبي نهجاً أكثر صرامة يقوم على تشديد الرقابة على تدفقات الهجرة وشروط الحصول على الجنسية. أما حزب فوكس وحركة "انتهى الحفل"، فيطرحان إجراءات أكثر تشدداً، من أبرزها مبدأ "الأولوية الوطنية"، الذي يمنح الإسبان أولوية في السكن والمساعدات الاجتماعية وبعض الخدمات العامة، إلى جانب توسيع نطاق الحالات التي يمكن فيها سحب الجنسية وطرد الأجانب المدانين بجرائم معينة.

بي بي سي نيوز عربي تحدثت إلى عدد من العرب المقيمين في إسبانيا، بينهم مواطنون إسبان وآخرون ما زالوا ينتظرون الحصول على الجنسية، وشاركوا أبرز مخاوفهم وآمالهم للمرحلة المقبلة.

ترى رزان إسماعيل، وهي مواطنة إسبانية من أصول سورية مقيمة في منطقة الباسك، ومؤسسة منظمة «قدوة» المعنية بشؤون المهاجرين في إسبانيا، أن الخطاب السياسي المعادي للمهاجرين، الذي يتبناه اليمين بحسب قولها، لا يقتصر على الحملات الانتخابية، بل «يُطبّع العنصرية في الشارع».

وتضيف أن الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأشخاص الذين يسعون إلى تسوية أوضاعهم القانونية أو النساء المحجبات، قد تكون الأكثر تأثراً إذا شهدت سياسات الاندماج تراجعاً، حتى لو لم تتغير قوانين الهجرة الأساسية.

يتفق معها إيهاب، وهو مستشار قانوني في شؤون الهجرة والإقامة ومقيم في سرقسطة، مشيراً إلى أن أولويته الأساسية ليست "هجرة أكثر أو أقل"، بل وجود إدارة فعالة وقوانين وإجراءات واضحة قادرة على معالجة الملفات المتعلقة بالإقامة والعمل.

ويضيف إيهاب، الذي يعمل في مجال الهجرة منذ أكثر من عقدين، أن آلاف العائلات العربية قد تتأثر مباشرة بأي تغييرات تطال شروط الإقامة أو لمّ الشمل أو التجنيس أو تسوية الأوضاع القانونية، تبعاً للطرف الذي سيصل إلى السلطة.

يلفت إيهاب إلى إن "الخطاب الذي يُقال في الحملات يتحول إلى الشارع، ويشعر به الإنسان في المدرسة والعمل وحتى عند استئجار منزل، سواء كان يحمل الجنسية الإسبانية أو لا".

ويرى محمد ظهيري، أستاذ التعليم العالي بجامعة كومبلوتينسي في مدريد، أن أوضاع المهاجرين من أصول عربية ومغاربية ترتبط بتحديات بنيوية تتجاوز نتائج الانتخابات، ولا تتوقف عند سياسات الهجرة وحدها.

ويأتي في مقدمة هذه القضايا الاستقرار القانوني، بما يشمل الإقامة والعمل ولمّ الشمل والحصول على الجنسية، علماً بأن القانون الإسباني يشترط عادةً عشر سنوات من الإقامة القانونية لمواطني الدول العربية والمغاربية قبل التقدم بطلب الجنسية.

كما يلفت ظهيري إلى تحديات الاندماج في سوق العمل، بما يشمل الهشاشة المهنية والتمييز وصعوبات معادلة الشهادات والمؤهلات، فضلاً عن أزمة السكن والممارسات التمييزية المرتبطة بالأصل أو الدين. ويؤكد أهمية تكافؤ الفرص التعليمية والمهنية للأجيال الجديدة، ومواجهة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، ولا سيما ما يُعرف بـ"الماروكوفوبيا"، أو العداء للمغاربة.

ولا تقتصر هذه المخاوف على المهاجرين الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية الإسبانية، بل تشمل أيضاً مواطنين من أصول عربية، مثل ميسم، وهي فلسطينية مقيمة في برشلونة، التي تقول إن القلق من صعود اليمين المتشدد يمتد إلى أشخاص "حصلوا بالفعل على الجنسية الإسبانية".

هموم مشتركة مع الإسبان

إلى جانب الهجرة، تشغل قضايا السكن والخدمات العامة والحريات الشخصية عدداً من العرب في إسبانيا.

ويقول نبيه، وهو لبناني مقيم في إقليم كتالونيا، إن أولوياته تشمل مواصلة التقدم في مجال الحقوق الاجتماعية، ولا سيما حقوق الأقليات والنساء والفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب أزمة السكن وارتفاع الإيجارات والعقارات، التي باتت تكلفتها تتجاوز أحياناً الحد الأدنى للأجور.

كما يبدي تخوفه من أن يؤدي وصول اليمين أو اليمين المتطرف إلى تقليص بعض الخدمات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم والثقافة، أو خصخصة أجزاء منها.

أما أيهم، وهو محامٍ سابق من سوريا، فيشارك هؤلاء إحباطهم من أزمة السكن والخدمات العامة، لكنه يُحمّل سياسات الحكومة الحالية المسؤولية، معتبراً أنها شجّعت على "استجلاب أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إسبانيا"، ما أسهم، بحسب رأيه، في زيادة الطلب على السكن وزيادة الضغط على قطاعات الصحة والتعليم والإدارة، وأدى بالتالي إلى تراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول إن تفضيله التصويت لأحزاب غير يسارية لا يعكس تأييداً مطلقاً لليمين أو رفضاً كاملاً لليسار، بل ينبع من قناعته بأهمية تداول السلطة والتعددية السياسية.

ليسوا كتلة انتخابية واحدة

لا يميل جميع العرب في إسبانيا إلى اليسار؛ إذ أبدى عدد ممن تحدثت إليهم بي بي سي عربي تأييداً للحزب الشعبي، في موقف يتحدى الصورة النمطية عن خيارات الناخبين من أصول عربية.

وبالفعل، كشف تحليل صحفي أجرته صحيفة "إل باييس"، استناداً إلى بيانات استطلاع أجراه مركز البحوث الاجتماعية الإسباني، أن 44% من الناخبين المولودين خارج إسبانيا يتجهون إلى دعم الحزب الاشتراكي والقوى الواقعة على يساره.

في المقابل، تحظى أحزاب اليمين أيضاً بتأييد واسع بين الناخبين من أصول مهاجرة، إذ يعتزم 47% منهم التصويت للحزب الشعبي المحافظ أو حزب "فوكس".

خضر هو مدير مطعم في غرناطة ومن أصل سوري، يقول إن أولويته الأساسية هي الاقتصاد، ويرى أن برامج اليمين "أكثر قدرة على معالجة التحديات" المرتبطة بهذا الملف.

ويضيف أن "البلاد تحت سلطة القانون"، وبالتالي فإن تغير الحكومات لا يعني بالضرورة انعكاس ذلك سلباً على المهاجرين.

لكن عبد الله، وهو مغربي مقيم في غرناطة أيضاً، يعبر عن دعمه لليسار بسبب ما يعتبره دفاعاً عن "فرص العمل والحريات والمساعدات الاجتماعية".

كذلك تقول رزان إسماعيل إنها تميل إلى التصويت لليسار بسبب مواقفه الداعمة للمساواة ومكافحة التمييز، لكنها تؤكد في الوقت نفسه أنها تنظر بعين نقدية إلى أداء الأحزاب اليسارية أيضاً.

ويؤكد محمد ظهيري أن هذا التنوع طبيعي، لأن الأصول القومية أو الدينية لا تحدد وحدها التوجهات السياسية للأفراد، فقد "تتقاطع مواقف بعضهم مع عدد من قيم التيار المحافظ فيما يتعلق بالأسرة والتربية والقيم الدينية وبعض القضايا الأخلاقية والاجتماعية".

ويشير إلى أن الجاليات ذات الأصول العربية والمغاربية تضم اليوم موظفين وعمالاً وأصحاب شركات، وقد يجد بعض أفرادها أنفسهم أقرب إلى الطروحات الاقتصادية الداعية إلى خفض الضرائب وتشجيع المبادرة الخاصة ودعم ريادة الأعمال، أو يتأثرون بعوامل أخرى مثل الأمن والنظام العام وضبط الهجرة غير النظامية وتقييم الوضع الاقتصادي وأداء الحكومة الحالية. ويؤكد أن السلوك الانتخابي للمواطنين الإسبان المنحدرين من هذه الأصول ينبغي تحليله وفق المقاربات السياسية والسوسيولوجية نفسها المعتمدة في دراسة سلوك سائر المواطنين الإسبان، إذ إن "أصولهم العائلية تشكل أحد أبعاد هويتهم، لكنها لا تحدد بمفردها خياراتهم السياسية".

بالنسبة لأماني، وهي سورية مقيمة في إقليم كتالونيا، فتجد صعوبة في التوفيق بين تعاطفها الإنساني وخياراتها السياسية.

ففي ضوء كل ما سبق، تقول إنها تميل "إنسانياً" إلى اليسار بسبب مواقفه "الرافضة للحروب"، إضافة إلى "التسهيلات" التي يمنحها للمهاجرين، في حين ترى أن اليمين يتبنى مواقف متشددة تجاههم.

ومع ذلك، قررت عدم التصويت، معتبرة أن الأحزاب غالباً ما ترفع "شعارات رنانة لكنها تتراجع عنها لاحقاً أمام أولويات أخرى".