خبرني - قال باسم نعيم القيادي في حركة حماس الفلسطينية إن نجل خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة نجا من "محاولة الجيش الإسرائيلي لاغتياله" يوم الجمعة.

وأضاف نعيم لوكالة رويترز للأنباء ​أن عز الدين الحية وأسرته نجوا من غارة جوية وقعت فجر الجمعة. وذكرت مصادر في حماس أن عدة ‌أشخاص، من بينهم زوجة عز الدين، أصيبوا بجروح لكن لم تقع أي وفيات.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي غير أنه قال إنه ينظر في الحادثة.

وقال نعيم إن عز الدين، المولود عام 1997، هو آخر ابن باق على قيد الحياة لخليل الحية بعدما قتلت قوات إسرائيلية أربعة أبناء آخرين، كما أضاف أن أسرة ​أحد الأبناء المتوفين نجت من غارة يوم الجمعة.

وقالت حماس في بيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف شقة سكنية، وربطت ​الهجوم بتهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ضد الحية.

واتهمت حماس إسرائيل بالسعي إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق ⁠النار في غزة لعام 2025، وقالت إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب هجماتها المستمرة.

واعتبر نعيم "محاولة اسرائيل استهداف النجل الأخير لرئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية وعائلته، وعائلة نجله الشهيد عزام، فجر الجمعة في مدينة غزة، هو إرهاب دولة".

قُتل أربعة من أبناء خليل الحية في هجمات إسرائيلية، أحدهم في مايو/ أيار، وآخر في غارة إسرائيلية استهدفت قادة في حماس في العاصمة القطرية الدوحة في أيلول/سبتمبر 2025.

وقُتل الاثنان الآخران قبل الحرب في غزة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

يذكر أن الحية، الذي ​عين قائداً عاماً لحماس في يوليو/ تموز الماضي كان قد نجا بأعجوبة من محاولة الاغتيال في الغارة التي وقعت بقطر.

كما حذر الحية يوم الخميس من احتمال الرد بعد مقتل 10 أشخاص على الأقل بغزة في هجمات إسرائيلية.

ذكر مسعفون أن غارتين إسرائيليتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل خمسة فلسطينيين في غزة يوم الجمعة.

قالت مصادر طبية لرويترز ​إن الغارة الأولى أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين في مدينة رفح. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش ​استهدف ثلاثة مسلحين دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

بينما قال مسعفون فلسطينيون إن شخصين، كانا يعملان حارسين لمكتب منظمة أطباء بلا حدود بمدينة غزة، قُتلا ‌في الهجوم ⁠الثاني.

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت، أنه قتل "إرهابيين" اثنين من حركة حماس كانا يعملان في عيادة تابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، وهو ما أثار استياء المنظمة الإنسانية.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الرجلين كانا حارسين لدى المنظمة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الهجوم. وقالت إن العدد الإجمالي للعاملين بها الذين قتلوا في غزة بلغ 17.

وتواصل إسرائيل شن هجمات تقول إنها تستهدف بها حركة حماس، إلا أن هذه الهجمات ​أسفرت أيضا عن مقتل عدد ​كبير من المدنيين. ولم ينجح ⁠اتفاق وقف إطلاق النار الأوسع، الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقف العنف أو ضمان نزع سلاح حماس.

وتشير إحصاءات فلسطينية وإسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني وخمسة جنود ​إسرائيليين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتسيطر القوات الإسرائيلية على نحو ​ثلثي قطاع غزة، ⁠بعد أن كانت تسيطر على أكثر من النصف وقت وقف إطلاق النار، بينما تسيطر حماس على شريط ضيق من الأراضي على طول ساحل القطاع.

وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية على غزة عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني منذ عام 2023، وتسببت في أزمة جوع، وتشريد سكان غزة ⁠بالكامل، ووصفها ​باحثون وتحقيق للأمم المتحدة بأنها تصل لمستوى الإبادة الجماعية.

ونفت إسرائيل اتهامات الإبادة ​الجماعية، قائلة إنها تصرفت دفاعاً عن النفس بعد أن قتل مسلحون بقيادة حماس 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 250 رهينة في هجوم على إسرائيل في أكتوبر/ ​تشرين الأول 2023.