خبرني - قد يعلن البنك المركزي في بلد معيّن أن سعر الدولار مقابل العملة المحلية محدد عند مستوى ما، لكن هذا السعر المحدَّد لا يكون كافياً للحصول على العملة الأمريكية.

ففي محال الصرافة، قد يجد الناس سعراً مختلفاً تماماً، وأحياناً أعلى بكثير من السعر الرسمي، ما يعني أن مَن يحتاج إلى الدولار مضطر إلى دفع تكلفة إضافية.

تظهر هذه الفجوة حالياً في دول عربية عديدة، مثل السودان واليمن وليبيا وسوريا، التي تشهد تبايناً كبيراً بين الأسعار الرسمية المعلَنة من قِبل البنوك المركزية وبين الأسعار المتداولة في محال الصرافة والأسواق الموازية.

وتوجد أسواق عملات موازية نشطة في نحو 24 اقتصاداً ينتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وفي 14 اقتصاداً منها على الأقل يشكل فرق سعر الصرف - الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي - مشكلة حقيقية، وفق بيانات البنك الدولي في 2023.

تبدأ الفجوة بين سعر الدولار في البنك المركزي وسعره في محال الصرافة عندما يعلن البنك سعراً رسمياً للعملة، بدون أن يتمكن من توفير الدولارات بالكميات المطلوبة من الأفراد والشركات بهذا السعر.

ومع تراجع مصادر النقد الأجنبي، مثل الصادرات والتحويلات والاستثمارات والسياحة، يقلّ المعروض من الدولار، بينما يستمر الطلب عليه لتغطية الواردات والاحتياجات الأخرى.

ببساطة، تنشأ الفجوة عندما يزيد الطلب على الدولار على الكميات المتاحة من العملة الأمريكية (العرض).

وتقول القاعدة الاقتصادية الشهيرة إن ارتفاع الطلب على سلعة ذات عرض منخفض، يؤدي إلى ارتفاع السعر.

يقول ستيف هانكه، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية لبي بي سي، إن بعض الحكومات تفرض قيوداً على معاملات العملات الأجنبية، مبررة ذلك بالحاجة إلى الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي الشحيحة.

لكن هذه القيود، بحسب هانكه، تؤدي إلى نشوء أسواق موازية يلجأ إليها المتعاملون للحصول على الدولار، ما يُحدث فجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداوَل في السوق.

ويتفق منزي تشين، أستاذ الشؤون العامة والاقتصاد في جامعة ويسكونسن الأمريكية، في حديثه لبي بي سي مع هذا التفسير من ناحية ارتباط المشكلة بنقص العملات الأجنبية.

وتوضح ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي أعدّها سايمون غراي، أن بعض البنوك المركزية تتمسّك بسعر رسمي مبالَغ في قيمته، على الرغم من عدم قدرتها على تلبية الطلب المشروع على الدولار بذلك السعر، وتحاول الحدّ من الطلب عبر إعطاء الأولوية لبعض المعاملات أو فرض قيود على المدفوعات.

وقد تستند هذه السياسة إلى: الاعتقاد بأن الحفاظ على عُملة قوية يساعد على تحقيق نمو اقتصادي أعلى وتضخم أقل؛ أو أنها تستند إلى الأمل في أن تكون الضغوط التي تتعرّض لها العملة المحلية مؤقتة.

ما السعر الذي يعكس قيمة الدولار الحقيقية؟

عندما تتّسع الفجوة بين السعرين، يبرُز سؤال بشأن مدى تعبير السعر الرسمي عن حقيقة الوضع الاقتصادي.

فالسعر الذي يعلنه البنك المركزي قد لا يعكس بالضرورة الكلفة الحقيقية التي يتحملها الشخص للحصول على الدولار.

يقول تشين إنه إذا جرى تجاهل العوامل طويلة الأجل المرتبطة بالاحتفاظ بالعملة الأجنبية، فقد يُستنتج أن اتساع الفجوة يجعل سعر السوق الموازية أقرب إلى سعر التوازن.

ويقول هانكه إن "السوق الموازية تعكس الواقع الاقتصادي، وهي التي تؤثر في أسعار بعض السلع، ويمكنها أيضاً التأثير في المعدل العام للتضخم".

مَن يستفيد من الفجوة بين السعرين؟

عندما تتمكن جهة ما من شراء الدولار بالسعر الرسمي، ثم تتمكن من البيع بالسعر الأعلى في السوق الموازية، فإن الفارق بين السعرين يتحول إلى فرصة لتحقيق ربح.

وفق تحليل هانكه لبي بي سي، فإن الذين لديهم إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية بالسعر الرسمي، يمكنهم شراء الدولارات بسعر منخفض ثم بيعها في السوق الموازية لجني الأرباح.

"غالباً ما يؤدي ذلك إلى قدر كبير من الفساد المرتبط بمن يتمتعون بامتياز الحصول على العملات الأجنبية بسعر الصرف الرسمي"، يقول هانكه.

وبحسب رؤية تشين: إذا كان السعر الرسمي متاحاً لشركات معينة دون غيرها، فإن تلك الشركات تستفيد؛ وإذا كانت الحكومة تستخدم السعر الرسمي ثم تدعم المواد الغذائية (مثل القمح أو الخبز) فقد تستفيد الأُسر.

وبما أن احتمال حدوث التضخم وارد، كما يشير هانكه، فسيكون هناك: ارتفاع في تكلفة السلع والخدمات، وانخفاض في القدرة الشرائية للأفراد.

هل يُعد توحيد سعر الصرف إجراء كافياً؟

يرى تشين في حديثه لبي بي سي، أن توحيد الأسعار أفضل، لكنه لن يحل المشكلة الأساسية.

وبالتالي، لا يكفي أن تعلن السلطات سعراً موحداً للدولار إذا لم تكن قادرة على توفير العملة الأجنبية بالكميات التي يحتاجها الاقتصاد.

يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي في حديث لبي بي سي، إن التحكم بسعر الصرف لا يتحقق بمجرد إصدار النشرات أو التدخلات الإدارية؛ إنما يحتاج الأمر إلى أدوات نقدية فاعلة لإدارة السيولة، والتأثير في عرض النقد والطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب وجود نظام مصرفي قادر على استيعاب التدفقات المالية وتلبية احتياجات الاقتصاد.

سوريا.. "اختلالات في بنية الاقتصاد"

في سوريا، أثارت الفجوة بين سعر الدولار الذي يعلنه مصرف سوريا المركزي والسعر المتداوَل في محال الصرافة تساؤلات بشأن أسباب وجود هذا التباين، خصوصاً مع تراجع قيمة العملة السورية في السوق الموازية خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

حيث تجاوز السعر في محال الصرافة حاجز 150 ليرة جديدة، مقابل قرابة 121 ليرة سورية جديدة للدولار في المصرف المركزي، الذي عدل السعر لاحقاً في 24 نوفمبر/تشرين الثاني ليصبح 134 ليرة جديدة.

تأتي هذه التطورات في وقت تمرّ فيه البلاد بمرحلة تعافٍ من حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاماً أدت إلى الإطاحة بحكم عائلة الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

يرى قوشجي في حديث لبي بي سي، أن الفجوة تعكس محدودية قدرة مصرف سوريا المركزي على التحكم الفعلي في سعر الصرف.

ويقول قوشجي إن "إعلان سعر رسمي لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على توفير الدولار بهذا السعر وتلبية احتياجات السوق".

ويوضح أن السعر الرسمي يعتمده المصرف المركزي في تعاملاته ونشراته، بينما يتحدد سعر السوق الموازية وفق العرض والطلب الفعليين.

وعندما تعجز القنوات المصرفية الرسمية عن توفير الدولار بالكميات المطلوبة، يتجه المستوردون والتجار والأفراد إلى السوق الموازية، ما يزيد الطلب فيها مقارنة بالعرض المتاح.

ويشير قوشجي أيضاً إلى ضعف قدرة الجهاز المصرفي على جذب المدخرات والتحويلات الخارجية وتمويل التجارة وتوفير العملات الأجنبية للأنشطة الاقتصادية.

ويضيف بأن "مشكلة سعر الصرف في سوريا ليست مشكلة دولار مرتفع أو ليرة منخفضة فحسب، بل هي انعكاس لاختلالات أعمق في بنية الاقتصاد والنظام المصرفي والسياسة النقدية".

السودان واليمن وليبيا، اضطرابات وفجوة ملحوظة

تظهر الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية بصورة واضحة في دول عربية أخرى.

ففي السودان، يبلغ سعر الدولار في محال الصرافة قرابة 12 ألف جنيه سوداني، مقابل 4,500 إلى 6,400 جنيه في العديد من البنوك، بينما يبلغ السعر الرسمي 4,200 جنيه.

وتراجعت قيمة الجنيه السوداني بصورة حادة منذ اندلاع الحرب في 2023، بعد أن كان الدولار يعادل أقل من 600 جنيه.

خلال الحرب، انخفض إنتاج قطاعات تُعدّ من المصادر ​الرئيسية ⁠للدولار في السودان، في حين يتزايد تهريب الذهب إلى الخارج، وهو أهم سلعة تصدرها البلاد.

وتقول الحكومة الخاضعة ⁠لسيطرة الجيش ​إن الحرب وجهود إعادة الإعمار ​تتطلب واردات تستنزف الدولار، وفق رويترز.

وفي اليمن الذي يعيش حرباً منذ سنوات، يبلغ السعر الرسمي للدولار قرابة 250 ريالاً، أما في محال الصرافة فيبلغ سعر الدولار 1,568 ريالاً في عدن و530 ريالاً في صنعاء.

وفي ليبيا، يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 6.46 دنانير، مقابل 11.4 ديناراً في محال الصرافة.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي الناتو وأعقبها انقسام عام 2014 بين فصائل في الشرق والغرب، تخضع كل منها لحكومة منافسة للأخرى.

وتعدّ الحروب والانقسامات السياسية من الأسباب التي تجعل الأفراد يفضلون الدولار على العملة المحلية، وبالتالي يزيد الطلب على العملة الأمريكية، وفق صندوق النقد.