ما إن أطلت حملة "نشامى الفجر" بنورها الهادئ على بيوت الأردنيين، حتى عمّ الفرح بها في كل بيت، وتلقّاها الناس بالقبول والمحبة، ورأوا فيها مشروعاً تربوياً جميلاً يعيد للأطفال معنى الانضباط والصلاة والرجولة المبكرة، إلا أن قلةً قليلةً لا تُمثّل إلا نفسها، خرجت علينا تسعى فساداً وفتنة، وامتلأ قلبها غيظاً، فشمّرت عن قلمها ولسانها لتهاجمها، وكأنها خطرٌ داهم، وكأنها جريمةٌ لا تُغتفر، وما هم إلا شرذمةٌ شاذةٌ لا وزن لها أمام إجماع الأردنيين على الخير.

حملةٌ بسيطة في فكرتها، عظيمة في أثرها.

طفل يستيقظ للفجر، يتوضأ، يذهب إلى المسجد مع أبيه أو أخيه، يصلي جماعة، يعود إلى بيته نشيطاً مبتسماً، يُكرم بكلمة طيبة، أو بهدية رمزية، أو بصورة يفتخر بها أمام أهله وأصدقائه.

ما الذي يزعج في هذا المشهد؟ طفلٌ يترك فراشه الدافئ ليقف بين يدي الله، بدل أن يسهر على هاتفه حتى الصباح، بدل أن يغرق في الألعاب والمقاطع الفارغة، بدل أن يتعلم الكسل والسهر واللامبالاة.

أليس هذا هو التقويم السليم الذي نبحث عنه جميعاً؟ أليس هذا هو التشجيع الذي يحتاجه جيلٌ كامل تربى على السهر والفوضى والانفلات؟

نشامى الفجر لم تأتِ لتفرض شيئاً على أحد، ولم تأتِ لتكفّر أحداً، ولم تأتِ لتقسّم المجتمع.

جاءت لتقول للطفل: أنت قادر، أنت بطل، أنت نشمي منذ صغرك. جاءت لتربط الطفل بالمسجد ربط محبة لا ربط خوف، وبالصلاة ربط فرح لا ربط إجبار، وبالأهل ربط قدوة لا ربط أوامر جافة. جاءت لتعيد للفجر هيبته في البيوت، وللمسجد دوره في تربية النشء، وللأب دوره في أن يأخذ بيد ابنه لا أن يتركه للشارع والشاشة.

ولذلك كان طبيعياً أن يفرح بها الآباء والأمهات، وأن يتنافس عليها الأطفال، وأن تنتشر صورها في القرى والمدن والمخيمات، وأن يتحول الفجر من وقت نوم إلى وقت حياة.

فأي مشروع تربوي في الدنيا يحقق كل هذا الفرح والانضباط والحب دون ميزانيات ضخمة ودون ضجيج، يستحق أن يُحتفى به لا أن يُحارب.

لكن المنزعجة نفوسهم لم يحتملوا هذا النور.

فجأةً تذكروا حقوق الطفل، وتذكروا النوم والراحة، وتذكروا أن الطفل يجب ألا يُوقظ باكراً، وتذكروا أن الدين يجب ألا يُفرض، وتذكروا كل الشعارات التي لا يتذكرونها إلا عندما يتعلق الأمر بالمسجد والصلاة والقرآن.

أما عندما يتعلق الأمر بحفلات الهالوين، فلا نسمع لهم صوتاً.

حفلات تنكرية، وأزياء مرعبة، ودماء مزيفة، ورقص وسهر حتى الفجر، وأطفال يخرجون في الليل بملابس شياطين وأشباح، وتكاليف باهظة، وسلوكيات دخيلة على مجتمعنا وديننا وعاداتنا، كل هذا يمر عليهم مرور الكرام، بل يصفقون له باسم الانفتاح والفرح والترفيه، ولا يرون فيه أي خطر على نفسية الطفل ولا على هويته.

ان هؤلاء المنزعجة نفوسهم مشكلتهم مع الله ورسوله وليس معنا نحن فيهاجون شرعه وهدي نبيه عن طريقنا وباسلوب الخبث والنجاسة

لم ينزعجوا من حفلات الهالوين التي تُعلّم الطفل الخوف والرعب والتنكر، وانزعجوا من نشامى الفجر التي تُعلّم الطفل الشجاعة والطهارة والنظام.

لم ينزعجوا من سهر الأطفال على الحفلات والملاهي الليلية، وانزعجوا من استيقاظهم لصلاة الفجر. لم ينزعجوا من أغانٍ هابطة وكلمات بذيئة يحفظها الأطفال عن ظهر قلب، وانزعجوا من طفل يحفظ الفاتحة ويردد الأذكار.

لم ينزعجوا من تفكك الأسرة وضياع الأبناء، وانزعجوا من مشروع يجمع الأب بابنه في بيت الله.

هنا تنكشف الحقيقة، فالمشكلة ليست مع الاستيقاظ المبكر، ولا مع الطفل، ولا مع التربية. المشكلة مع الفكرة نفسها، مع المسجد، مع الفجر، مع أن ينشأ جيلٌ يعرف ربه، ويحب دينه، ويعتز بهويته.

فهؤلاء لا يريدون طفلاً نشمياً، يريدون طفلاً تائهاً بلا هوية، بلا انتماء، بلا قيم، سهل القيادة، سهل التشكيل، سهل الذوبان في أي موضة قادمة من الخارج.

يريدون أن يكون الفرح فقط في الهالوين وحفلات التنكر وغيرها من مظاهر الفساد والانحراف ، وأن يكون الحزن والاتهام فقط عندما يتعلق الأمر بالإسلام.

وليعلم هؤلاء أن نشامى الفجر ليس حملة عابرة، بل هو مزاج شعب، وصوت فطرة، ورد عملي على كل محاولات تفكيك الأسرة وهدم القيم.

فالأردنيون الذين فرحوا بأطفالهم وهم يتوجهون للمساجد فجراً، لن يقبلوا أن يُصوَّر دينهم على أنه قسوة، ولا أن تُصوَّر تربيتهم على أنها تخلف، ولا أن يُفرض عليهم أن يخجلوا من صلاة أبنائهم بينما يُطلب منهم أن يفخروا بأزياء الهالوين.

سيبقى نشامى الفجر بإذن الله، وسيكبر هؤلاء الأطفال، وسيتذكرون أن أول من قال لهم "أنت بطل" كان المسجد، وأن أول من كرمهم كان أهل الفجر، وأن أجمل صباح في حياتهم كان صباحاً بدأوه بين يدي الله. أما المنزعجة نفوسهم، فسيبقون منزعجين، لأن النور يزعج من اعتاد العتمة، والفجر يزعج من اعتاد السهر في الظلام.