خبرني - أعلنت السعودية، السبت، أنها أسقطت صاروخ كروز كان يستهدف العاصمة الرياض، بعد أن أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية بشنّ السعودية ضربات في اليمن.

ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بشنّ غارات جوية بشكل متكرر على مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران، عقب تجدد الحرب في اليمن.

ورداً على ذلك، تستهدف الجماعة بشكل شبه يومي المملكة، حيث طالت هجماتها منشآت الطاقة والمطارات والحي المالي في الرياض.

وأفاد المتحدث باسم التحالف السعودي، تركي المالكي، على منصة إكس بـ"اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وجاء ذلك في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون أن ضربة سعودية استهدفت العاصمة صنعاء.

وأفادت الوكالة عبر تطبيق تليغرام أن "ثمانية منازل وثلاثة محلات تجارية تضرّرت جرّاء استهداف العدو السعودي حي بئر أبو شملة السكني في مديرية التحرير" في صنعاء.

وبحسب قناة المسيرة التابعة للحوثيين، فقد أسفر الهجوم عن إصابة 13 شخصاً.

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، أن القوات السعودية شنت 104 غارات جوية وهجمات صاروخية على العاصمة صنعاء وتسع محافظات يمنية أخرى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال سريع، في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، إن الهجمات استهدفت ما وصفها بالأعيان المدنية في محافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة والحديدة ولحج والبيضاء والضالع، إضافة إلى صنعاء.

وأضاف أن الغارات نُفذت بطائرات مقاتلة من طرازي "إف-15" و"تايفون"، انطلقت من قاعدتَي خميس مشيط والطائف، فيما أُطلقت الهجمات الصاروخية من نجران.

وأشار سريع إلى أن الهجمات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، معظمهم أطفال، وفق قوله.

وأضاف أن إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد بلغ 6,038 هجوماً.

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن مقاتلات سعودية شنّت غارات جوية استهدفت محطة كهرباء المخا ومنشآت وصهاريج لنقل وتوزيع الغاز في محافظات تعز وإب وصنعاء.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر يمنية، السبت، أن محطة كهرباء مدينة المخا تعرضت للقصف للمرة الخامسة، فيما استهدفت غارات أخرى صهاريج نقل الغاز في منطقة مثلث السحول بمحافظة إب، ومحطة غاز في قرية بيت الشعبي بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء.