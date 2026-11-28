

غدا الأحد تقف في محكمة جزائرية مديرة صحيفة اسمها الفجر، متهمة بكلام قالته عن حملة اسمها رجال الفجر.

الصحيفة فجر، والحملة فجر، والقضية كلها تدور حول طفل يمشي إلى مسجد قبل الشمس.

بدأت الحملة بمقاطع قصيرة لأطفال وفتيان يتجهون إلى مساجد جزائرية في العتمة. وصارت في أسبوعين رجال الفجر في الجزائر، وفرسان الفجر في المغرب، ورجالة الفجر في مصر، ونشامى الفجر في الأردن ومعها نشميات الفجر للبنات.

قال مؤسس الحملة في الأردن إن مسجدا امتلأ طابقه الأرضي فجرا، ففتح طابقه الثاني، وهو لا يفتح عادة إلا للجمعة ورمضان.

قال بعض كبار السن إن مشهد الأطفال أعادهم إلى الصف الأول. وهذه حجة لا يردها عاقل!

في بيوت كثيرة يعرف الأب ابنه من ظهره المنحني على الهاتف، وفي الفجر يمشي الطفل بجانب أبيه بلا شاشة. وأشاد مفتي سلطنة عمان بالمبادرة وبدور الآباء والمعلمين فيها.

قال القرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال المفسرون إن الشهود ملائكة الليل وملائكة النهار. الشهود اليوم أكثر، ملائكة وعدسات!

في الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ذمة الله فوق، وذمة الطريق الذي يمشي فيه الطفل عند الكبار.

في الجزائر عد مجلس للأئمة كلام المديرة إساءة، وقدمت وزارة الشؤون الدينية شكوى، والمديرة بريئة حتى يصدر حكم.

في المغرب أوقفت السلطات مبادرة فرسان الفجر في تيزنيت بعد ثلاثة أيام من إطلاقها، بحسب ما نشر. وفي تونس ظهر حذر من أنشطة دينية للأطفال بلا إشراف واضح، ولكل صوت حجته.

قضاء في بلد وإيقاف في بلد، وكلاهما يدور حول المسجد والخطاب والرخصة، والطفل في الوسط يعد خطواته في العتمة.

في السادسة إلا ربعا كف الطفل في كف أبيه باردة، وأنفاسه بخار صغير يتبدد قبل أن يبلغ الباب، ونعاسه حجر في عينيه لا يعرف كيف يرفعه.

في هذه الحملة فجر واحد وثلاثة أجساد. أب يمسك اليد، وجماعة تعد الرؤوس، وكاميرا تجمع الوجوه.

الأولى بيت لا يحتاج إلى ترخيص، والثانية مسؤولية تحتاج إلى عدد، والثالثة ذاكرة لا ينساها أحد غير صاحب الوجه.

لو علقت على باب كل مسجد يستقبل الأطفال ورقة من أربعة أسطر، لعرف الجميع من يرافق كل مجموعة، وكم طفلا دخل وكم خرج، ومن يعيدهم إلى بيوتهم، ومن يملك قرار الصورة.

تكلف الورقة ساعة تنسيق مع وزارة الأوقاف التي تدير المساجد، ولم يظهر في ما نشر موقف رسمي لها من الحملة. وقد لا يرحب بها من يحب العفوية.

يقول المتحمسون إن الفجر لا يحتاج إلى ورق. وهذا صحيح، غير أن الأسطر الأربعة تحمي الفجر نفسه حين تصل أول شكوى.

إذا ظهر وجه الطفل في مقطع يتداوله الآلاف، قد يتعلم أن الصلاة مشهد يرى. هل يقف في الصف لأن الله يراه، أم لأن الكاميرا رأته؟

يأتي الامتحان الحقيقي في العاشرة صباحا، حين يقف الابن أمام معلمته وسائق باصه، فيظهر ما بقي من الفجر في لسانه وأمانته.

غدا تسأل محكمة جزائرية مديرة صحيفة اسمها الفجر عن الفجر. وفي عمان يعود طفل إلى سريره قبل السابعة، ويبقى السؤال الذي لا تنظر فيه محكمة ولا حملة، من يحرس النشامى حين ينتهي الفجر!

