خبرني - وفيات اليوم السبت 28-11-2026:
- أم سمير سويطي
- احمد ابو غالي
- احمد محمد رواشدة
- ايمن فلاحات
- جمله عبدالله الضامن الجزازي
- حسنى علي النمرات
- حسيـن خلف قاسم العمري
- خالد احمد فارس حمدان
- خالد وليد توفيق جرادات
- ريما موسى جورج البنا
- زكريا يحيى حميد المحيسن
- زيدان السموري
- سالم قاسم السنيد
- سامية هارون يوسف فاشه
- سفيان محمد يوسف عنقاوي
- سلطانة أحمد عبدالقادر العمر
- سلمان احمد المبيضين
- طلال محمد حامد كنعان
- عائشة نافع ابو الرب
- عبدالرحمن كريم ضويع المحادين
- عبدالله الزغول
- عدلي رشيد العايد حجازي
- عدنان عبد الحراحشة
- عشبة عوده الله البطوش
- عفاف أديب بقاعي
- عليا محمد مزيد العمري
- فاتن حسن عبد ربه
- فاطمة فالح الحمادين
- فوزية خليل خلايلة
- كامل علي صالح زومط
- ليث عبيد ابو جرار
- محمد العفن الموالي
- محمد حسين الجفال الحديد
- محمد حسن محمد العطيات
- محمد حسن خضر شدوح
- محمد هاشم كشمر
- محمد حسين السعود
- مصطفى احمد عبيدالله
- منوة محمد عواد الزواهره
- نادر موسى الخطيب العبيدي
- نصر محمد محمود الشحاتيت
- نوفة فرج ارحيم العمرات
- هاني سليم جريس صوالحة
- يسرى محمد يعقوب الدرابيع
- يعقوب خليل الترك
إنا لله وإنا اليه راجعون..