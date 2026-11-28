خبرني - أثارت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي قلق متابعيها بعد ظهورها بإصابة في منطقة الجبهة، كاشفة عن الأمر بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة لها من خلال خاصية «ستوري» على حسابها بموقع «إنستغرام»، ظهرت خلالها آثار الإصابة في جبهتها، دون أن توضح تفاصيل الواقعة أو الأسباب التي أدت إلى تعرضها لها.

وأرفقت الفنانة الصورة بتعليق مقتضب قالت فيه: «الحمد لله قدر ولطف»، كما وجهت الشكر إلى الطبيب الذي تولى علاجها، في إشارة إلى تلقيها الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى صعيد آخر، احتفلت رانيا فريد شوقي خلال الفترة الماضية بزفاف ابنتها فريدة، وسط أجواء عائلية اتسمت بالبهجة، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على تهنئتها بهذه المناسبة.

وكانت الفنانة قد شاركت في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل «حسبة عمري»، الذي شارك في بطولته عدد من الفنانين، من بينهم روجينا ومحمد رضوان وسيد رجب وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.