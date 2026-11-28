خبرني - تنقل أكثر من 27 ألف مسافر عبر جسر الملك حسين (معبر الكرامة الفلسطيني) خلال الأسبوع الماضي، فيما ألقت الشرطة الفلسطينية القبض على 57 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر.

وبحسب البيانات، بلغ عدد المسافرين المغادرين عبر المعبر 15064 مسافرا، فيما وصل عدد القادمين إلى الأراضي الفلسطينية إلى 12612 مسافرا.

وفي السياق، قبضت الشرطة الفلسطينية على 57 مطلوبا للقضاء وممنوعا من السفر، أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو لدى ترقب وصولهم خلال دخولهم إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت البيانات أن المطلوبين على خلفية قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة الفلسطينية.