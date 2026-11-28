خبرني - شهدت قضية المخدرات التي طالت عددًا من نجوم الفن في تركيا تطورات جديدة، بعدما أظهرت نتائج الفحوصات سلبية تحاليل عدد من المشاهير، أبرزهم أوزجان دينيز وبورجو أوزبيرك ودينيز تشاكير.

وكشفت نتائج الفحوصات عن سلبية تحاليل 12 شخصًا من أصل 16 مشتبهًا بهم، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن مواد مخدرة محظورة

وأظهرت النتائج المعلنة سلبية تحاليل 12 شخصاً، في حين جاءت نتائج 3 مشتبه بهم إيجابية، وسط استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

وكان أوزجان دينيز ودينيز تشاكير قد أُلقي القبض عليهما في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن حملة التحقيقات نفسها، قبل أن تكشف نتائج الفحوصات التي أُجريت لهما بمعهد الطب الشرعي عن عدم وجود آثار للمواد المخدرة.

وسبق أن أُخلي سبيل أوزجان دينيز عقب انتهاء التحقيقات معه، مع إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائية، كما خرج بتصريحات إعلامية للمرة الأولى بعد الإفراج عنه.

من جانبها، جاءت نتيجة تحليل الممثلة بورجو أوزبيرك سلبية أيضاً، بعدما كانت تفاصيل أقوالها أمام النيابة العامة قد أثارت اهتمام المتابعين خلال تطورات القضية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في تركيا لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، في ظل اهتمام إعلامي واسع بالأسماء الفنية التي شملتها الإجراءات.