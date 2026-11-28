خبرني - دعا الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور محمد صبحي العايدي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إلى الإشراف على الأنشطة المصاحبة لمبادرة «نشامى الفجر»، حماية للأطفال من الاستقطاب الحزبي، والحفاظ على ثقة الأهالي بالمساجد.

وأشاد العايدي، في مقال حمل عنوان «نشامى الفجر… لا تختزلوا نهضتنا في عدد مُصلّي الفجر»، بتشجيع الأطفال على أداء صلاة الفجر، لكنه انتقد المبالغة في اتخاذ أعداد المشاركين مقياسا لنهضة المجتمع.

وأكد أن من حق الأهالي الاطمئنان إلى الجهات المشرفة على الأنشطة، ومعرفة طبيعة ما يقدم للأطفال بعد الصلاة، واللقاءات التي تتم دعوتهم إليها، مشددا على ضرورة وجود إشراف واضح يضمن سلامتهم ويحافظ على الأهداف التربوية للمبادرة.

وفرّق العايدي بين الاعتراض على ذهاب الأطفال إلى المساجد، والخشية من توظيف المبادرة لأغراض سياسية أو حزبية، معتبرا أن احتمال الاستغلال لا يبرر حرمان الأطفال من ارتياد المساجد، وأن مخاوف الأهالي تستحق إجابات واضحة.

وأشار إلى أن الطفل يمنح ثقة كبيرة لمن يعلمه الصلاة، وقد يصعب عليه التمييز بين ما يتلقاه منه في أمور العبادة وما يطرحه من آراء تتعلق بالأحزاب والتنظيمات، الأمر الذي يجعل الإشراف على الأنشطة المصاحبة أمرا مهما.

وانتقد العايدي تحميل المبادرة أكثر من غايتها التربوية، متسائلا عن أثر القدوة التي يراها الطفل بعد خروجه من المسجد، وعن مسؤولية الأسرة والمدرسة والجامعة في تنشئته.

وكتب في مقاله: «وتكليف الطفل بأن ينهض بالأمة بصلاته إعفاء للكبار من سؤال أشقّ، هو سؤالهم عما أدوه هم من واجباتهم».

وأضاف أن بناء الأجيال يتطلب فهما للدين يحفظ حقوق الناس ويحصن الأبناء من الغلو، ومدرسة تتيح لهم السؤال والتفكير، وجامعة تؤهلهم للبحث والإنتاج، ومؤسسات توفر فرص العمل على أساس الكفاءة.

ودعا العايدي إلى التعامل مع أي شكوى محددة بإنصاف، بما يحفظ سلامة الأطفال وسمعة المتطوعين، مختتما مقاله بسؤال وجهه إلى الآباء والمربين: «فماذا سيرى منّا حين تطلع الشمس؟».