خبرني - شارك مركز صحة المرأة في جامعة عمّان الأهلية يمؤتمر “المرأة والإعلام شراكة لتحقيق التنمية المستدامة”، الذي نظّمه مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليرموك، برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال.

ومثّل المركز مديرة المركز الدكتورة منى النسور، ورئيس قسم في المركز الصيدلانية حنين المومني.

وجاءت المشاركة في إطار حرص المركز على مواكبة الجهود الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، والاطلاع على الأبحاث والتجارب المتعلقة بدور الإعلام في إبراز قضايا المرأة ومواجهة الصور النمطية وتعزيز حضورها في المجتمع.

وناقش المؤتمر، بمشاركة نحو خمسين باحثاً ومتحدثاً من الأردن ودول عربية ومؤسسات دولية ومحلية، وعبر ست جلسات علمية متخصصة، عدداً من القضايا المعاصرة، أبرزها الفجوة الرقمية، والتحيزات الخوارزمية، والتضليل الإعلامي، والعنف الرقمي، وسبل الحد من آثارها.

كما تناولت الجلسات أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية والجهات التنموية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توظيف نتائج البحوث والدراسات في معالجة القضايا المجتمعية وتطوير الخطاب الإعلامي الداعم للمرأة.