خبرني - نظّمت كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية، ضمن أنشطة لجنة البحث العلمي ولجنة الدراسات العليا، ورشة عمل علمية بعنوان «مقدمة في علوم الأوميكس المتعددة: تكامل البيانات الجزيئية لتعميق الفهم البيولوجي»، قدّمها الدكتور أحمد سعد آغا، الأستاذ المساعد في قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الماجستير في الكلية.

وتناولت الورشة المفاهيم الأساسية لعلوم الأوميكس المتعددة (Multi-Omics)، وأهمية تكامل البيانات الجزيئية وتحليلها لفهم العمليات والأنظمة البيولوجية بصورة أكثر شمولية وعمقاً، إلى جانب استعراض دور هذه التقنيات الحديثة في دعم الأبحاث العلمية وتطوير الدراسات في المجالات الصيدلانية والطبية.

• وعلى صعيد آخر، نفّذت الكلية نشاطاً توعوياً في مستشفى الحسين بالسلط، تزامناً مع فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات لعام 2026 (World AMR Awareness Week) .

واستهدف النشاط مراجعي المستشفى، من خلال تقديم رسائل تثقيفية وإرشادات صحية حول مخاطر الاستخدام غير المسؤول للمضادات الحيوية، وأهمية الالتزام بالتعليمات الطبية، وعدم تناول هذه الأدوية دون وصفة طبية، بما يسهم في الحد من الاستخدام العشوائي وتعزيز سلامة المرضى والحفاظ على فعالية العلاجات.

وشهدت المبادرة حضور مدير مستشفى الحسين بالسلط ، الدكتور مهند خليفة الحديدي، في تأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي، وتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع.