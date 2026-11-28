خبرني - شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية في فعاليات البرنامج التدريبي الدولي عبر الإنترنت، (بعنوان التغير المناخي وأثره على القطاع الزراعي)، الذي نظّمه الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، بالتعاون مع منظمة التنمية الريفية الأفريقية الآسيوية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الزراعي من مختلف الدول الأعضاء.

وجاءت مشاركة الكلية فاعلة ومتميزة من خلال تقديم محاضرتين علميتين متخصصتين، تناولتا أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل التغيرات المناخية، والحلول العلمية والتقنية الممكنة لتعزيز قدرة المحاصيل الزراعية على التكيف مع هذه التغيرات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي.

وأكد عميد كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمّان الأهلية، الأستاذ الدكتور سعيد محمد أبو رمان، أن مشاركة الكلية في هذا البرنامج تعكس حرصها على تعزيز حضورها العلمي والبحثي، والانفتاح على المحافل العلمية الإقليمية والدولية، وتفعيل الشراكات المؤسسية مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

وأضاف أن الكلية تولي أهمية كبيرة لتوظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الزراعية الحديثة في معالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، بما يسهم في تطويره وتعزيز استدامته ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.

وكان قد قدّم الدكتور مراد المعايطة " نائب عميد الكلية للشؤون الاكاديمية وشؤون الاعتماد والجودة " محاضرة علمية متخصصة بعنوان أثر التغيرات المناخية على قطاع الزيتون في الأردن، تناول فيها انعكاسات التغيرات المناخية على زراعة الزيتون، والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، إلى جانب أهمية تبني الممارسات الزراعية الحديثة والتدابير التكيفية للحد من آثار التغيرات المناخية والمحافظة على استدامة الإنتاج.

كما قدمت الدكتورة رشا الطراونة " عميد الكلية السابق " محاضرة علمية بعنوان توظيف التنوع الوراثي وعلم الجينوم لتطوير محاصيل صامدة أمام التغيرات المناخية، استعرضت خلالها أهمية توظيف التقنيات الوراثية والجينومية في تطوير أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية المتغيرة، وتعزيز كفاءة الإنتاج الزراعي واستدامته.

وشهدت المحاضرتان تفاعلاً لافتاً ونقاشات علمية مثمرة من المشاركين، عكست أهمية الموضوعات المطروحة، وضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والاتحادات الزراعية، وتوظيف مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في تطوير حلول عملية ومستدامة تخدم المزارعين وتدعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات المناخية.

وتؤكد هذه المشاركة حرص جامعة عمّان الأهلية ممثلة بكلية التكنولوجيا الزراعية على تعزيز دورها في خدمة المجتمع والقطاع الزراعي، والإسهام في تبادل الخبرات والمعرفة على المستوى الدولي، بما يدعم جهود التكيف مع التغير المناخي ويعزز مستقبل الزراعة المستدامة.