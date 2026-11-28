خبرني - نظّمت كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمّان الأهلية، أولى جلسات سلسلة «التوأمة بين البرامج الأكاديمية وسوق العمل»، بعنوان «التوأمة مع سوق العمل في مجال أطفال الأنابيب»، بحضور نائب عميد الكلية الدكتور طارق الرماضنة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من مختلف التخصصات.

واستضافت الجلسة نخبة من المختصين والخبراء في مجال الإخصاب المساعد والقطاعات الصحية المرتبطة به، وهم السيدة ربى عدنان الطبري، مديرة ومؤسسة مركز IVF360 للإخصاب خارج الجسم، والسيد عبد الله بني عيسى، مدير التسويق والمبيعات في مستودع أدوية الصفدي، والممرضة القانونية ريم صلاح خميس من وحدة الإخصاب في مستشفى الجامعة الأردنية، والأخصائي ناجي العواجنة، أخصائي علم النفس العلاجي في مركز تعافي، فيما أدارت الحوار الأستاذة الدكتورة زينة العلمي من كلية العلوم الطبية المساندة.

وتناولت الجلسة مجموعة من المحاور العلمية والمهنية المتخصصة، شملت طبيعة العمل في مراكز أطفال الأنابيب، والتكامل بين التخصصات الصحية المختلفة في تقديم خدمات الإخصاب المساعد، ودور الكوادر التمريضية والمختبرات والقطاعات الدوائية في هذا المجال، إلى جانب أهمية الصحة الإنجابية والدعم النفسي للزوجين، والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على تأخر الإنجاب.

كما ناقش المشاركون متطلبات العمل في قطاع الإخصاب المساعد، والمهارات العلمية والعملية التي ينبغي أن يمتلكها الخريجون للالتحاق بهذا المجال، مستعرضين تجاربهم وخبراتهم المهنية والتحديات التي تواجه العاملين فيه.

وأتاحت الجلسة للطلبة فرصة التواصل المباشر مع الخبراء والممارسين، والتعرف إلى تجاربهم العملية والمسارات الوظيفية وفرص العمل المتاحة، بما يعزز وعيهم المهني ويساعدهم على ربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات العملية ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه كلية العلوم الطبية المساندة في جامعة عمّان الأهلية نحو تعزيز التكامل بين برامجها الأكاديمية وقطاعات العمل المختلفة، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الصحية والمهنية، وإتاحة منصات حوارية تجمع الطلبة بالخبراء والمختصين، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءة والقدرة على مواكبة المتغيرات في سوق العمل.