خبرني - استكملت كلية تقنية المعلومات في جامعة عمّان الأهلية متطلبات زيارة فريق خبراء هيئة الاعتماد الألمانية الدولية (ASIIN)، وشملت خمسة برامج أكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الجامعة نحو تعزيز مكانتها الأكاديمية والارتقاء بجودة برامجها التعليمية وفق المعايير الدولية. وشملت الزيارة برامج بكالوريوس علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والشبكات والأمن السيبراني، إلى جانب برنامج ماجستير الأمن السيبراني.

وجاءت هذه الخطوة ثمرة جهود أكاديمية وإدارية متواصلة بذلتها الكلية على مدار أكثر من عام، تضمنت إعداد تقارير التقييم الذاتي، وتطوير الخطط الدراسية، ومراجعة مخرجات التعلم، وتحديث آليات التدريس والتقييم، وتعزيز منظومة ضمان الجودة والتحسين المستمر، بما ينسجم مع متطلبات ومعايير الاعتماد الأكاديمي الدولي.

وتضمنت زيارة فريق الخبراء الدوليين سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع إدارة الجامعة وعمادة الكلية ورؤساء الأقسام الأكاديمية وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والخريجين وممثلي القطاع الصناعي وسوق العمل، إلى جانب جولات ميدانية شملت المختبرات والمرافق التعليمية ومصادر التعلم؛ بهدف الوقوف على مستوى البيئة التعليمية والإمكانات الأكاديمية والتقنية التي توفرها الجامعة.

وركزت عملية التقييم على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها جودة البرامج الأكاديمية ومدى توافق خططها الدراسية مع المعايير الدولية، ومخرجات التعلم وآليات قياسها، واستراتيجيات التدريس والتقييم والتعلم القائم على المشاريع (PBL)، والعبء الدراسي وفق نظام الساعات الأوروبية (ECTS)، فضلًا عن كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية، والبنية التحتية والمختبرات، ومشاريع التخرج والتدريب الميداني، ومنظومة ضمان الجودة، ودور الخريجين وأرباب العمل في تطوير البرامج ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد عميد كلية تقنية المعلومات، الأستاذ الدكتور معاذ حوراني، أن استكمال متطلبات زيارة الاعتماد الألماني يمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة الكلية نحو العالمية والتميز الأكاديمي، ويجسد التزام جامعة عمّان الأهلية بتوفير تعليم نوعي يستند إلى أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف: إن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على السعي للحصول على شهادة اعتماد دولية، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، وتعزيز الثقة بمخرجات البرامج الأكاديمية، ورفع القدرة التنافسية لخريجي الكلية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن توسيع فرص التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات والمؤسسات العالمية.

وأشار إلى أن اختيار هيئة (ASIIN)، المتخصصة في اعتماد برامج الحوسبة والهندسة والعلوم والرياضيات، يأتي انسجامًا مع رؤية الجامعة والكلية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وإعداد خريجين يمتلكون الكفاءات العلمية والمهنية، وقادرين على الابتكار والمنافسة والإسهام في بناء الاقتصاد المعرفي ودعم مسارات التحول الرقمي.

وثمّن عميد الكلية الدعم المتواصل الذي تقدمه رئاسة الجامعة، مشيدًا بجهود نواب العميد ورؤساء الأقسام الأكاديمية ومنسقي الاعتماد وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ولجان الاعتماد وضمان الجودة، إلى جانب مساهمات الطلبة والخريجين وممثلي القطاع الصناعي، مؤكدًا أن تكاتف هذه الجهود كان له دور أساسي في إنجاح الزيارة واستكمال متطلباتها.

وباستكمال زيارة فريق الخبراء الدوليين، تكون كلية تقنية المعلومات قد أنجزت مرحلة رئيسية في مسار الحصول على الاعتماد الدولي لبرامجها الأكاديمية الخمسة، تمهيدًا لصدور القرار الرسمي من هيئة الاعتماد الألمانية.