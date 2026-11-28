خبرني - انطلاقاً من شعارها "دايماً معاك"، وحرصاً منها على دعم المسيرة التعليمية والتواصل المباشر مع فئة الشباب، نظّمت أورنج الأردن مجموعة من الجولات الترويجية لخطوط الخلوي YO المخصصة للشباب في عدد من الجامعات في مختلف أنحاء المملكة، شملت جامعات اليرموك، والهاشمية، والأردنية، والطفيلة التقنية، والبلقاء التطبيقية، وجدارا، والزيتونة، وجرش.

وتضمّنت الجولات سلسلة من الأنشطة والمسابقات التفاعلية، التي أتاحت لفريق Orange Dynamo التفاعل المباشر مع الطلبة والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم. وتأتي هذه المبادرات انسجاماً مع توجه أورنج الأردن نحو تعزيز قربها من الزبائن، بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة العالمية. كما وفّرت الشركة نقاطاً مخصصة للطلبة للتعرّف على العروض الحصرية والاشتراك بسهولة وسلاسة في خطوط " YO جامعات"، الذي تتميز بحزم متنوعة وأسعار تناسب ميزانيتهم.

وأكدت أورنج الأردن التزامها الراسخ بتمكين الشابات والشباب، باعتباره أحد المحاور الأساسية لمسؤوليتها المجتمعية، وتجسيداً لدورها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول وشريك رقمي موثوق يواصل الاستثمار في الطاقات الشبابية ودعم مسيرتهم التعليمية والمهنية. وتسعى الشركة من خلال هذه الجهود إلى الإسهام في إعداد جيل واثق وقادر على قيادة المستقبل الرقمي، إلى جانب فتح آفاق جديدة عبر حلول اتصالات مرنة تلبي احتياجات الشباب واستخداماتهم اليومية وتمنحهم مزايا استثنائية، بما في ذلك الإنترنت السريع والعروض المخصصة.

و تتزامن هذه الجولات مع حملة سحوبات واسعة تستهدف المشتركين الجدد والحاليين في خطوط YO ، وتُختتم بالإعلان عن سبعة فائزين بمِنح دراسية لتغطية رسومهم الجامعية، بالإضافة إلى إتاحة فرص تدريب عملي مجاني في أورنج الأردن، بهدف تزويد الطلبة بالخبرات اللازمة وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.