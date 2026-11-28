خبرني - بحثت شركة البوتاس العربية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي المعني بالعمل مع القطاع الخاص، فرص التعاون الفني والاستشاري والاستثماري في مشاريع الشركة المستقبلية، وفي مقدمتها مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية للبوتاس والتوسع في إنتاج الأسمدة المتخصصة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، وفد المؤسسة برئاسة نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، السيد عماد نجيب فاخوري، بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة.

واستعرضت الشركة خلال اللقاء خطتها الاستثمارية الرأسمالية للفترة(2025–2034)، التي تتجاوز قيمتها (3.4) مليار دولار، وتشمل رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو (3.7) مليون طن من البوتاس سنوياً بشكل تدريجي اعتباراً من عام 2029، وتنويع درجات البوتاس ومواصفاته، إلى جانب التوسع في الأسمدة المتخصصة والصناعات التحويلية. وتناول اللقاء سير العمل في مشاريع الشركة المستقبلية والشراكات الاستثمارية المرتبطة بها وفرص التمويل والتكامل ما بين الشركة ومؤسسة التمويل الدولية.

وأكد المهندس شحادة أبو هديب أن الشركة تسعى إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع مؤسسات التمويل الدولية، بما يمكّنها من الاستفادة من خبراتها في تطوير مشاريع صناعية ترتكز على الثروات المعدنية الأردنية، موضحاً أن التوسع في الصناعات التحويلية يتيح تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة أعلى في المملكة، ويوسّع قاعدة الصادرات الوطنية، ويعزز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الأردني.

وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة تمضي قدماً في تنفيذ مشاريع تدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتزيد من قدرتها الإنتاجية على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية، بما يعزز حضورها في سلاسل إمداد الأسمدة ودورها في دعم الأمن الغذائي العالمي.



من جانبه، أوضح الدكتور معن النسور أن الشركة تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية بالتوازي مع تطوير درجات ومواصفات جديدة من البوتاس والتوسع في إنتاج الأسمدة المتخصصة والذوابة، مشيراً إلى أن تنويع محفظة المنتجات يتيح للشركة تلبية احتياجات عملائها في أسواق تختلف فيها المواصفات المطلوبة، ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات الطلب والأسعار في أسواق الأسمدة العالمية.

ولفت الدكتور النسور إلى أن التعاون الفني والاستشاري مع مؤسسة التمويل الدولية يمكن أن يتيح تبادل الخبرات في تطبيق المعايير البيئية الدولية على المشاريع الصناعية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية لعمليات الشركة.

بدوره، أكد السيد عماد نجيب فاخوري اهتمام مؤسسة التمويل الدولية باستكشاف فرص التعاون مع الشركة لدعم خططها التوسعية من خلال التمويل والخبرات الاستشارية وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وترسيخ مكانة الأردن في سلاسل القيمة العالمية.